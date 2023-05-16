16 мая День любви к деревьям. Чем ещё известна эта дата?

16 мая Международный день света

Сегодня, 16 мая, во всем мире отмечают Международный день света. Он посвящен роли света во всех областях нашей жизни. На самом фундаментальном уровне (посредством фотосинтеза) свет является источником зарождения самой жизни. Изучение света привело к появлению альтернативных источников энергии, существенным медицинским достижениям, созданию скоростного интернета и многим другим открытиям, которые произвели революцию в обществе и сформировали наше понимание Вселенной. Дата праздника выбрана потому, что в этот день в 1960 году физик Теодор Майман впервые продемонстрировал миру лазерный луч. 16 мая отмечают День биографов

16 мая отмечают День биографов. В большинстве случаев биография становится самым первым источником информации, которую мы хотим получить о человеке. Именно благодаря труду биографов до наших дней дошли удивительные сведения о жизни великих и знаменитых людей разных эпох. К сожалению, имена многих биографов часто забыты, но их труды остаются литературным наследием и неиссякаемым материалом для исследований. Самый лучший способ отметить День биографа – выбрать и прочитать жизнеописание той личности, которая интересна, и в том жанре, который близок, благо выбор просто огромен. Каждая из биографий – ценнейшее литературное наследие, позволяющее открывать новое современному читателю. 16 мая День любви к деревьям