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16 мая День любви к деревьям. Чем ещё известна эта дата?

16 мая 2023 07:10
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16 мая Международный день света  

16 мая День любви к деревьям. Чем ещё известна эта дата? -1

Сегодня, 16 мая, во всем мире отмечают Международный день света. Он посвящен роли света во всех областях нашей жизни. На самом фундаментальном уровне (посредством фотосинтеза) свет является источником зарождения самой жизни. Изучение света привело к появлению альтернативных источников энергии, существенным медицинским достижениям, созданию скоростного интернета и многим другим открытиям, которые произвели революцию в обществе и сформировали наше понимание Вселенной. Дата праздника выбрана потому, что в этот день в 1960 году физик Теодор Майман впервые продемонстрировал миру лазерный луч.  

16 мая отмечают День биографов  

16 мая День любви к деревьям. Чем ещё известна эта дата? -4

16 мая отмечают День биографов. В большинстве случаев биография становится самым первым источником информации, которую мы хотим получить о человеке. Именно благодаря труду биографов до наших дней дошли удивительные сведения о жизни великих и знаменитых людей разных эпох. К сожалению, имена многих биографов часто забыты, но их труды остаются литературным наследием и неиссякаемым материалом для исследований. Самый лучший способ отметить День биографа – выбрать и прочитать жизнеописание той личности, которая интересна, и в том жанре, который близок, благо выбор просто огромен. Каждая из биографий – ценнейшее литературное наследие, позволяющее открывать новое современному читателю.  

16 мая День любви к деревьям  

16 мая День любви к деревьям. Чем ещё известна эта дата? -7

16 мая День любви к деревьям. Деревья – самые долгоживущие организмы на Земле, они никогда не умирают от старости. В деревьях несомненно есть то, за что их любить, но есть также несколько удивительных фактов о них, которые вы, возможно, не знаете. Деревья существуют только последнюю десятую часть всей истории Земли. Некоторые деревья не имеют потолка роста. Они могут «разговаривать» друг с другом и даже делиться питательными веществами. Доказано, что просто глядя на деревья, мы чувствуем себя менее напряженными и более счастливыми и творческими.  

Пусть вам сегодняшний день запомнится чем-то хорошим!  

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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