Сегодня, 17 мая, Всемирный день электросвязи и информационного общества. Этот день – профессиональный праздник всех программистов, системных администраторов, интернет-провайдеров, веб-дизайнеров, редакторов интернет-изданий и всех остальных людей, занятых в сфере информационных технологий. К тому же 17 мая 1991 года был утвержден единый стандарт для веб-страниц. После изобретения Всемирной паутины это стало еще одним скачком в развитии информационных технологий. Поэтому 17 мая ежегодно отмечается День рождения Интернета. 17 мая – День пульмонолога

17 мая отмечают профессиональный праздник – День пульмонолога. Сравнительно новое направление медицины – пульмонология – особенно активно стало развиваться в начале XX века. В это время ученые научились дифференцировать туберкулез и другие легочные заболевания. Несмотря на научную «молодость», пульмонология является одной из важнейших наук и областей медицины, которая изучает дыхательную систему человека, диагностирует ее патологии и находит пути их лечения. 17 мая – Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией

Ежегодно 17 мая отмечают Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. Многие люди даже не знают, что у них гипертония. Многие из тех, кто знает, ничего с этим не делают. Вот почему важно повысить осведомленность о гипертонии и дать понять пациентам с этой болезнью, что отслеживать артериальное давление и вести здоровый образ жизни просто необходимо для того, чтобы предотвратить серьезные осложнения, связанные с повышенным давлением. 17 мая 1846 года был запатентован саксофон