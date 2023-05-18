18 мая отмечают День рождения майского жука. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 18 мая, Международный день музеев. Именно в этот день для всех желающих бесплатно распахнутся двери всех музеев мира. Организовываются новые экспозиции и выставки, проводятся тематические лекции, а для детей – специальные экскурсии и театральные представления. Благодаря этому люди осознают, что музей – это не просто место, где представлены разнообразные артефакты из прошлого. Прежде всего это место, которое помогает человеку обогатиться душой, просветиться и с уважением отнестись к прошлому опыту своих предшественников, научиться любить и ценить произведения, созданные природой и человеком.
18 мая 1888 года в Америке была представлена граммофонная пластинка. После того как немецкий инженер Эмиль Берлинер изобрел граммофон и представил первую граммофонную пластинку, в мире музыки наступила новая эра. Кстати, в начале ХХІ века интерес к виниловым пластинкам вновь возрос. Меломаны утверждают, что пластинка способна передать теплоту, душевность, в отличие от музыки на цифровых носителях, к тому же обеспечивает практически вечное хранение записи. Современные пластинки значительно превосходят по качеству своих старших собратьев. На 93 % они состоят из виниловой смолы, остальное – разнообразные добавки. На сегодня виниловая пластинка – это крик моды. Без ее изображения не обходится ни одна музыкальная премия. Многие популярные исполнители издают на пластинках свои альбомы.
18 мая отмечают День рождения майского жука. Это удивительное насекомое, которое по заключению экспертов вообще не должно летать из-за своего веса и малой аэродинамической способности крыльев. Жуки просыпаются и начинают свои полеты, когда солнце становится теплым, а деревья покрыты весенней молодой листвой. Но это отнюдь не безобидные «шуршалки» для детских забав, а довольно серьезные вредители. В садах они с удовольствием едят то, что мы посадили: яблони, сливы, груши, черешни. Кстати, вы замечали, что майский жук – популярный персонаж детских стихов и сказок? И самый известный, конечно, – майский жук из сказки про Дюймовочку.
Пусть вам сегодняшний день запомнится чем-то хорошим!