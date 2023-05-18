18 мая отмечают День рождения майского жука. Чем ещё известна эта дата?

18 мая Международный день музеев

Сегодня, 18 мая, Международный день музеев. Именно в этот день для всех желающих бесплатно распахнутся двери всех музеев мира. Организовываются новые экспозиции и выставки, проводятся тематические лекции, а для детей – специальные экскурсии и театральные представления. Благодаря этому люди осознают, что музей – это не просто место, где представлены разнообразные артефакты из прошлого. Прежде всего это место, которое помогает человеку обогатиться душой, просветиться и с уважением отнестись к прошлому опыту своих предшественников, научиться любить и ценить произведения, созданные природой и человеком. 18 мая 1888 года в Америке представили граммофонную пластинку

18 мая 1888 года в Америке была представлена граммофонная пластинка. После того как немецкий инженер Эмиль Берлинер изобрел граммофон и представил первую граммофонную пластинку, в мире музыки наступила новая эра. Кстати, в начале ХХІ века интерес к виниловым пластинкам вновь возрос. Меломаны утверждают, что пластинка способна передать теплоту, душевность, в отличие от музыки на цифровых носителях, к тому же обеспечивает практически вечное хранение записи. Современные пластинки значительно превосходят по качеству своих старших собратьев. На 93 % они состоят из виниловой смолы, остальное – разнообразные добавки. На сегодня виниловая пластинка – это крик моды. Без ее изображения не обходится ни одна музыкальная премия. Многие популярные исполнители издают на пластинках свои альбомы. 18 мая День рождения майского жука