19 апреля День читателя этикеток. Чем ещё известна эта дата?

Призываем всех бережно и осторожно относиться к этим цветам для того, чтобы и у будущих поколений была возможность увидеть это чудо природы вживую.

Сегодня, 19 апреля, во всем мире отмечается традиционный красивый весенний День подснежника. История этого праздника началась в 1984 году в Англии. Там подснежник расцветает в середине апреля, и к нему в этой стране относятся с такой же любовью, как к тюльпанам в Голландии. По английскому преданию, эти нежные цветы отпугивают от дома злых духов. Но прежде всего подснежники – это первые цветы, которые появляются после зимних холодов и символизируют начало весны, победу тепла над холодом, они дарят надежду на лучшее. В настоящее время большинство видов подснежников занесено в Красную книгу как исчезающий вид, собирать их нельзя.

Первый автомобиль ВАЗ 2101 сошел с конвейера в этот день в 1970 году. Легендарная «копейка» – легковой заднеприводный седан – оказалась маленьким шедевром: ни до, ни после нее советские производители так и не смогли создать такой долговечный автомобиль. Есть случаи, когда «Жигули» обходились без капитального ремонта и 20, и 30 лет. За выпуск данной модели в мае 1972 года ВАЗу была вручена Международная премия «Золотой Меркурий» – своеобразный «Оскар» европейской торговли. За 14 лет производства автозавод выпустил более 2,5 миллиона «копеек».

Исторический старт с Байконура свершился в этот день в 1971 году. Первая в мире орбитальная станция «Салют» была запущена в космос. У человечества появился не просто тесный корабль на орбите. Космический дом, где можно подолгу жить и работать, большое пространство со всеми удобствами и научным оборудованием. Станции «Салют», первая и последующие, по сути, определили вектор развития космонавтики. Конструкция послужила основой для создания орбитального комплекса «Мир».

19 апреля отмечается также менее известный праздник – День читателя этикеток. Это день всех тех, кто обязательно проводит несколько минут у стеллажа или прилавка в попытках выяснить калорийность продукта либо его состав. Но многие этикетки еще и коллекционируют. Такое несерьезное на первый взгляд занятие на самом деле довольно популярно. У него даже есть научное название – ксерофилия. Самые популярные этикетки для коллекций – это конфетные фантики. Многие из нас в детстве, съев вкусную конфету, аккуратно разглаживали помятый фантик и складывали – кто в коробочку, кто между книжными страницами.

Коллекционирование этикеток не имеет границ и рамок. Можно запросто начать собирать упаковки из-под чипсов или чайные пакетики. Дайте волю фантазии.