18 апреля Международный день жонглёра. Чем ещё известна эта дата?
Сегодня, 18 апреля, отмечается Международный день памятников и исторических мест. Его девизом стали слова: «Сохраним нашу историческую родину». Дата установлена ЮНЕСКО в 1982 году. Праздник отмечается с целью привлечь внимание к вопросам защиты и сохранения всемирного культурного наследия. Беларуси есть чем гордиться. Наиболее выдающиеся для культуры объекты включены в списки всемирного наследия ЮНЕСКО. В частности Беловежская пуща, замковый комплекс «Мир», резиденция Радзивиллов в Несвиже и Дуга Струве. День исторических памятников касается всех, кто дорожит своей культурой, ценит прошлое и изучает его.
18 апреля 1902 года День рождения дактилоскопии
День рождения дактилоскопии отмечается сегодня. 18 апреля 1902 в Дании впервые в мире преступника опознали по отпечаткам пальцев. Узор папиллярных линий индивидуален у каждого человека. Он не меняется в течение жизни и восстанавливается после повреждений в прежнем виде. Эту гипотезу выдвинул англичанин Уильям Гершель. Сегодня дактилоскопия позволяет даже использовать отпечаток пальца вместо пароля для верификации личности.
18 апреля Всемирный день радиолюбителя
Свой праздник по всей планете отмечают сегодня фанаты радио. Всемирный день радиолюбителя был основан 18 апреля 1925 года и приурочен к дню основания Международного радиолюбительского союза. Считается, что большинство радиотехнологий, которыми мы, не задумываясь, пользуемся в повседневной жизни, были сначала исследованы радиолюбителями. В первую очередь это относится к сотовым телефонам.
18 апреля Международный день жонглера
Ежегодно 18 апреля отмечают Международный день жонглера. Взлетающие в воздух булавы, тарелки, кольца и мячики, которые подхватывает артист на арене – один из самых популярных цирковых номеров. Мастерское манипулирование предметами относится к древнейшим искусствам. Это занятие дарит отличное настроение и чувство полета, когда получается новый трюк, оно снимает стресс, развивает ловкость и выносливость рук, выправляет осанку. Определенно точно можно сказать, что жонглирование успокаивает. Это позволяет проще относиться к возникающим проблемам. Жонглеры – это люди с удивительной реакцией, это проявляется в любой ситуации, требующей мгновенного ответного действия. Жонглирование улучшает взаимодействие между полушариями мозга. Если вы давно думаете заняться чем-нибудь интересным, сейчас самое время заняться жонглированием. Это отличное времяпрепровождение!
Пусть вам сегодняшний день запомнится чем-то хорошим!