13 октября Всемирный день зрения. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 13 октября, Международный день по снижению риска бедствий. Количество пострадавших от землетрясений, цунами, наводнений и засух непрерывно увеличивается. По данным ООН, сотни тысяч человек ежегодно становятся жертвами стихийных бедствий. Причина растущего количества природных катастроф на планете кроется в глобальном потеплении климата. Но миллионы жизней можно спасти, если государства будут больше делать для предупреждения и сокращения риска бедствий. 13 октября Всемирный день зрения

Всемирный день зрения отмечается во второй четверг октября по инициативе Всемирной организации здравоохранения. Эта дата отмечена в календаре для привлечения глобального внимания к проблемам слепоты и нарушения зрения. В мире примерно 253 миллиона человек имеют проблемы со зрением, из них 36 миллионов не видят вовсе. Тем не менее большинства случаев слепоты можно было бы избежать в случае своевременного лечения. К тому же не стоит забывать и о мерах профилактики глазных болезней. Врачи советуют регулярно употреблять продукты, укрепляющие сосуды сетчатки глаза: чернику, черную смородину, морковь, печень трески, зелень, поменьше времени проводить перед телевизором и за электронными играми, а при работе за компьютером использовать современный монитор. 13 октября 1987 года зафиксировали первое военное использование дельфинов

13 октября 1987 года было зафиксировано первое военное использование подготовленных дельфинов. Военно-морской флот США привлек морских млекопитающих на службу в Персидском заливе. Дельфины помогали очищать акваторию порта от мин. Кстати, по результатам теста на исследование умственных способностей животных дельфин вышел на второе после человека место (у человека – 215 баллов, у дельфина – 190). Третий призер – слон. А вот обезьяна оказалась лишь на четвертой позиции. Ученые утверждают, что сейчас дельфины переживают расцвет своей эволюции. Так что неизвестно, кем они в итоге станут, если уже сейчас могут усвоить объем знаний в полтора раза больший, чем мы с вами. 13 октября Международный день костюма