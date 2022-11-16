16 ноября – День рукоделия. Чем ещё известна эта дата в истории?

Международный день толерантности

16 ноября – Международный день толерантности. Этот праздник объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 50-летнего юбилея этой организации и принятия Декларации принципов терпимости. Декларация провозглашает признание того, что люди по своей природе различаются, но обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Беларусь – мультикультурная страна. Здесь проживают представители более 140 национальностей и народностей. За нами прочно закрепилось звание толерантного народа. Но для того чтобы быть действительно толерантными, мы должны с колыбели формировать в своих детях важное качество – межкультурную компетентность – посвящать их в особенности других культур. Толерантность – это терпимость к инакомыслию, способность принимать право человека быть другим, иметь свое мнение. Без этого невозможно построение нормальных отношений. 16 ноября 1945 года была создана организация ЮНЕСКО

ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – была создана 16 ноября 1945 года. Беларусь вошла в состав ЮНЕСКО в 1954 году и на протяжении многих лет принимает активное участие в деятельности Организации. Наша страна пять раз избиралась в руководящий орган ЮНЕСКО – Исполнительный совет. В Беларуси активно работает Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО. С помощью ЮНЕСКО реализуется множество интересных проектов в сфере образования, науки, информации, коммуникаций и, конечно, культуры. Важное и заметное для людей направление деятельности организации – «Календарь памятных дат ЮНЕСКО». Государства-члены подают заявки на включение в него юбилеев значимых событий, важных исторических личностей. Практически ежегодно через этот календарь мировую известность получают значимые для Беларуси события. День рукоделия