16 ноября – День рукоделия. Чем ещё известна эта дата в истории?

16 ноября – Международный день толерантности. Этот праздник объявлен ЮНЕСКО в 1995 году по случаю 50-летнего юбилея этой организации и принятия Декларации принципов терпимости. Декларация провозглашает признание того, что люди по своей природе различаются, но обладают правом жить в мире и сохранять свою индивидуальность. Беларусь – мультикультурная страна. Здесь проживают представители более 140 национальностей и народностей. За нами прочно закрепилось звание толерантного народа. Но для того чтобы быть действительно толерантными, мы должны с колыбели формировать в своих детях важное качество – межкультурную компетентность – посвящать их в особенности других культур. Толерантность – это терпимость к инакомыслию, способность принимать право человека быть другим, иметь свое мнение. Без этого невозможно построение нормальных отношений.
ЮНЕСКО — Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры – была создана 16 ноября 1945 года. Беларусь вошла в состав ЮНЕСКО в 1954 году и на протяжении многих лет принимает активное участие в деятельности Организации. Наша страна пять раз избиралась в руководящий орган ЮНЕСКО – Исполнительный совет. В Беларуси активно работает Национальная комиссия по делам ЮНЕСКО. С помощью ЮНЕСКО реализуется множество интересных проектов в сфере образования, науки, информации, коммуникаций и, конечно, культуры. Важное и заметное для людей направление деятельности организации – «Календарь памятных дат ЮНЕСКО». Государства-члены подают заявки на включение в него юбилеев значимых событий, важных исторических личностей. Практически ежегодно через этот календарь мировую известность получают значимые для Беларуси события.
Что только ни вытворяют эти рукодельники и рукодельницы… Вышивают 7 миллионов крестиков, плетут 3-метровые бисерные ожерелья и даже рисуют утюгами! Ежегодно в мире 16 ноября отмечают День рукоделия. Праздник посвящен всем, кто вкладывает свой творческий талант в изделия ручной работы. В понятие рукоделия входит масса интересных занятий – вязание, макраме, скрапбукинг, художественная роспись, лепка, валяние. ЮНЕСКО даже причисляет рукоделие к списку всемирного культурного наследия из-за того, что многие его виды могут быть попросту утеряны. Кстати, такое хобби очень успокаивает (это даже ученые подтверждают), а спокойствие сейчас – как раз очень нужная опция.
И пусть этот день запомниться вам чем-то хорошим!