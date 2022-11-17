17 ноября – Международный день студентов. Чем ещё известна эта дата в истории?

17 ноября – Международный день студентов. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах, боровшихся против фашизма. Международный день студентов является одним из самых популярных праздников белорусской молодежи, так как каждый седьмой молодой человек республики – студент. Ни один белорусский вуз не остается в стороне от долгожданного праздника. Студенческие общества готовят многочисленные мероприятия – это и концерты, и спортивные состязания, и фестивали, и кулинарные конкурсы. В последние годы очень популярным стало проведение различных тематических акций и флешмобов.
17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными – в среднем это каждый 10-й ребенок. Более миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении. Причем, в последние годы отмечается стабильный рост рождения детей раньше срока. Как известно, все новорожденные дети уязвимы, но преждевременно рожденные особенно, а проблема преждевременных родов остается одной из недооцениваемых обществом. Врачи стремятся привлечь к ней внимание. Современная статистика: в Беларуси 90 % «детей-торопыжек», родившихся с весом до 1 500 граммов, выживают. Это один из лучших показателей в СНГ. 60 % недоношенных детей вырастают абсолютно здоровыми.
17 ноября 1948 года крейсер «Аврора» был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной на Большой Невке. В 1903 году «Аврора» вошла в состав русского военно-морского флота. Боевое крещение крейсер получил во время Русско-японской войны. Он стал одним из двух русских кораблей, который уцелел в ходе Цусимского сражения в мае 1905 года. В ночь на 7 ноября 1917 года крейсер оказался в центре революционных событий. Принято считать, что холостой выстрел «Авроры» стал сигналом к захвату большевиками Зимнего дворца. В годы Великой Отечественной войны крейсер и его экипаж принимали участие в защите Ленинграда. 17 ноября 1948 года крейсер «Аврора» был пришвартован у Петроградской набережной на вечную стоянку как памятник революционных событий 1917 года. «Аврора» стала первым в Советском Союзе кораблем-музеем.
Ежегодно в третий четверг ноября во всем мире отмечают Всемирный день философии. Безусловно, философия является одной из важнейших областей человеческой мысли, так как она стремится постичь сам смысл жизни. На самом деле, философы занимаются изучением концепций об устройстве мира, эволюции взглядов. Первым античным мыслителем и философом считают Сократа. Его учение знаменует поворот в философии – от рассмотрения природы и мира к рассмотрению человека. Он является одним из родоначальников диалектики как метода познания истины путем наводящих вопросов. В День философии надо стремиться, чтобы ваши мысли были светлыми и добрыми, а спокойные размышления помогали находить верный путь и правильные ответы на любые вопросы.
И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!