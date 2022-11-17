17 ноября – Международный день студентов. Чем ещё известна эта дата в истории?

Международный день студентов

17 ноября – Международный день студентов. Дата установлена в память о чешских студентах-патриотах, боровшихся против фашизма. Международный день студентов является одним из самых популярных праздников белорусской молодежи, так как каждый седьмой молодой человек республики – студент. Ни один белорусский вуз не остается в стороне от долгожданного праздника. Студенческие общества готовят многочисленные мероприятия – это и концерты, и спортивные состязания, и фестивали, и кулинарные конкурсы. В последние годы очень популярным стало проведение различных тематических акций и флешмобов. Международный день недоношенных детей

17 ноября в мире отмечается Международный день недоношенных детей. Ежегодно на планете около 15 миллионов детей рождаются недоношенными – в среднем это каждый 10-й ребенок. Более миллиона из этих детей умирают вскоре после рождения, а многие страдают от различных видов физической и неврологической инвалидности или испытывают проблемы в обучении. Причем, в последние годы отмечается стабильный рост рождения детей раньше срока. Как известно, все новорожденные дети уязвимы, но преждевременно рожденные особенно, а проблема преждевременных родов остается одной из недооцениваемых обществом. Врачи стремятся привлечь к ней внимание. Современная статистика: в Беларуси 90 % «детей-торопыжек», родившихся с весом до 1 500 граммов, выживают. Это один из лучших показателей в СНГ. 60 % недоношенных детей вырастают абсолютно здоровыми. Крейсер «Аврора» был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной

17 ноября 1948 года крейсер «Аврора» был поставлен на вечную стоянку у Петроградской набережной на Большой Невке. В 1903 году «Аврора» вошла в состав русского военно-морского флота. Боевое крещение крейсер получил во время Русско-японской войны. Он стал одним из двух русских кораблей, который уцелел в ходе Цусимского сражения в мае 1905 года. В ночь на 7 ноября 1917 года крейсер оказался в центре революционных событий. Принято считать, что холостой выстрел «Авроры» стал сигналом к захвату большевиками Зимнего дворца. В годы Великой Отечественной войны крейсер и его экипаж принимали участие в защите Ленинграда. 17 ноября 1948 года крейсер «Аврора» был пришвартован у Петроградской набережной на вечную стоянку как памятник революционных событий 1917 года. «Аврора» стала первым в Советском Союзе кораблем-музеем.