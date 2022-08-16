16 августа отмечается День малинового варенья. Чем ещё известна эта дата?

16 августа отмечается День малинового варенья

Сегодня, 16 августа, отмечается День малинового варенья. Праздник имеет старославянские корни, ведь именно в середине августа начинался сбор урожая малины, в честь чего отмечался Малинник. Эту ягоду ценили во все времена за ее вкус и полезные качества и использовали не только как продукт питания, но и как целебное средство против простуды и для повышения иммунитета. Как правило, малина ассоциируется с чем-то очень приятным и желанным. Может именно поэтому и поговорка о хорошей жизни звучит: «Не жизнь, а малина!» Малиновое варенье считается одной из самых популярных зимних заготовок. Запастись впрок ягодой, обладающей целебными свойствами, стремятся ответственные хозяйки, переживающие за здоровье своих близких.

16 августа 1896 года на Юконе началась золотая лихорадка – неорганизованная массовая добыча золота в регионе Клондайк в Канаде на полуострове Аляска. Эта золотая лихорадка не была самой масштабной, но стала одной из самых известных, а слово «Клондайк» стало именем нарицательным для обозначения несметных богатств.

Удача улыбнулась троим старателям. Они обнаружили золотой самородок в ручье Рэббит-Крик. Новость об этой находке быстро разнеслась сначала по округе, а позднее по всей Америке. В регион хлынули тысячи золотоискателей со всего мира. Относительно легкая добыча золота, когда старателю нужны были только лопата и лоток, закончилась в начале ХХ века. Им на смену в Клондайк пришли крупные компании с дорогостоящим оборудованием.

16 августа отмечают День чуда своими руками