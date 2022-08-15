15 августа День здорового питания. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 15 августа, в Беларуси отмечается День археолога. Археология – наука, изучающая быт и культуру древних народов по дошедшим до нас вещественным памятникам. Это совершенно обособленная наука. Она восстанавливает прошлое на основе вещественных источников, данных раскопок. Именно археологи способны пролить свет на ранний период человечества, письменных свидетельств о котором не осталось. Профессия археолога окутана ореолом романтики. Экспедиции, раскопки, соприкосновения с древностью кажутся волнующими и интригующими. В Год исторической памяти археологи Беларуси продолжают исследовать исторические объекты, начиная от Каменного века и заканчивая Новейшим временем. 15 августа изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «Нello»

15 августа 1877 года, 145 лет назад, изобретатель Томас Эдисон впервые предложил использовать для обращения по телефону слово «Нello». Годом ранее американский ученый Александр Белл впервые публично продемонстрировал свой аппарат, выставленный под девизом «Видимая речь», который вскоре получил название «телефон». Изобретение стало сенсацией выставки после того, как ее почетный гость, бразильский король Дон Педро II, взял трубку и, услышав голос Белла, который находился в другом конце комнаты, уронил ее от удивления с возгласом: «Боже мой, она говорит!». Вскоре, однако, возникли споры о том, как же его пользователям обращаться друг к другу. Сам Белл предложил слово «Эй». Этим окриком пользовались моряки при встрече кораблей. Однако его знаменитый коллега – Томас Эдисон – вскоре выдвинул альтернативный вариант. 15 августа 1877 года, обсуждая в переписке с президентом Питтсбургской телеграфной компании перспективы использования телефона, он предложил обращение «Нello», то есть – «Привет». У нас оно быстро трансформировалось в «Алло». 15 августа 1769 года родился Наполеон Бонапарт

15 августа 1769 года в городе Аяччо на острове Корсика родился Наполеон Бонапарт. Ярый республиканец, якобинец, антимонархист в годы Французской революции, он, получив власть в результате переворота, стал сначала первым консулом, потом, устроив референдум, пожизненным первым консулом и, наконец, императором. История Наполеона-полководца хорошо известна. О его многочисленных победах знают все. Но при этом как-то мало обращают внимание на тот факт, что за время его власти территория Франции не увеличилась, а уменьшилась. 15 августа отмечается День здорового питания