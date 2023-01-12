12 января – День горячего чая. Чем ещё известна эта дата в истории?

Минск получил свой герб

Сегодня 12 января. В этот день в 1591 году Минск получил свой герб. Король польский и великий князь литовский Сигизмунд III пожаловал Минску герб, на котором изображено вознесение Девы Марии. В голубом поле геральдического щита Дева Мария между двумя ангелами и херувимами. После присоединения к Российской империи герб города менялся, но именно этот герб в настоящее время является официальным символом нашей столицы. Исторический герб Минска 1591 года был восстановлен на сессии Минского горсовета в 1991 году, переутвержден решением Минского городского Совета народных депутатов в 2001-м и подтвержден Указом Президента в 2012 году.

25 лет назад, 12 января 1998 года, был подписан протокол о запрете клонирования человека. В Париже представители 24 государств из 43 стран – членов Совета Европы запретили клонирование человека, подписав дополнительный протокол к Конвенции о защите прав человека и человеческого достоинства в связи с применением биологии и медицины. Документ вступил в силу 1 марта 2001 года. Это пока единственный международный акт, регулирующий проблему клонирования.

День горячего чая, который отмечается 12 января, пришел к нам не из Китая, а из Америки. И неудивительно: Штаты – вторая в мире страна по уровню потребления чая, однако американцы в подавляющем большинстве случаев пьют его холодным, даже ледяным. В Америке так мало людей знает, насколько вкусен этот напиток в горячем виде, что для популяризации горячего чая и ввели отдельный день. Открытие чая приписывают китайскому императору и отцу китайской медицины Шень Нуну, жившему в Китае в 2700 году до нашей эры. Восток пьет чай более 5 000 лет. А Запад – всего лишь чуть более 400. При этом, хотя чайные пакетики появились в США в 1904 году, сегодня пакетированный чай более популярен именно на Востоке, особенно в Японии, а вовсе не в Америке.

Обязательно выпейте чашку горячего чая и пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!