12 октября День шоколадных сюрпризов. Чем ещё известна эта дата?

12 октября Всемирный день борьбы с артритом

Сегодня, 12 октября Всемирный день борьбы с артритом. Он проводится ежегодно по инициативе Всемирной организации здравоохранения с 1996 года. Основные цели этого Дня – привлечение внимания к проблеме ревматологических заболеваний, повышение информированности об артритах во всех его формах, объединение усилий врачей и пациентов в решении вопросов профилактики, ранней диагностики, медицинской и социальной реабилитации больных. И хотя причины развития артритов разнообразны, врачи едины во мнении, что лучшее средство от артрита – это профилактика. Снизить риск развития болезни можно, следуя нескольким простым советам: чаще бывать на свежем воздухе, отказаться от вредных привычек, не пренебрегать физическими упражнениями и правильным питанием. И все это независимо от возраста и рода занятий человека. Ведь давно не секрет, что от общего физического состояния и душевного равновесия зависит способность организма сопротивляться болезням. 12 октября 1492 года в ходе экспедиции Христофора Колумба открыта новая часть света

530 лет назад, 12 октября 1492 года в ходе первой экспедиции Христофора Колумба открыта новая часть света. В этот день экспедиция Христофора Колумба достигла острова Сан-Сальвадор в Багамском архипелаге, что впоследствии было принято за официальную дату открытия Америки. О приоритете Колумба в открытии Америки в научной литературе идет дискуссия. Установлено, что острова и береговые области северной и северо-восточной Америки посещались норманнами за сотни лет до Колумба. Не исключено, что европейцы и жители Африки случайно достигали берегов тропической Америки. Однако только открытия Колумба имели всемирно-историческое значение, поскольку лишь после его плаваний американские земли вошли в сферу географических представлений. 12 октября 1931 года в Рио-де-Жанейро состоялось открытие статуи Христа Спасителя

12 октября 1931 года в Рио-де-Жанейро состоялось торжественное открытие статуи Христа Спасителя. Идея сооружения монумента возникла в 1922 году, когда проходило празднование столетия независимости Бразилии. Автором скульптурного изображения Христа стал Эктор да Силва Коста. Строительство продолжалось 9 лет. Высота монумента, установленного на вершине холма Корковаду, составляет 37 метров (вместе с постаментом), размах рук Христа – 28 метров. Вес скульптуры – 635 тонн. Статуя Христа Спасителя является национальным достоянием и национальной бразильской святыней. В 2007 году она вошла в число Новых семи чудес света. 12 октября 1810 года состоялся первый Октоберфест

12 октября 1810 года состоялся первый Октоберфест: жители Мюнхена были приглашены на празднование свадьбы кронпринца Людвига Баварского и принцессы Терезы Саксен-Гильдбурггаузенской. Изначально праздник проводился частным образом. В 1819 году организация и управление праздником были отданы в руки городского совета Мюнхена. Было решено, что Октоберфест будет проводиться каждый год. Исключения были только по веским причинам – в годы Первой и Второй мировых войн и в 2020-м. Самое большое народное гуляние в мире продолжается в среднем 16-18 дней. 12 октября День шоколадных сюрпризов