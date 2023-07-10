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10 июля – День любви к капибарам. Чем ещё известна эта дата?

10 июля 2023 06:47
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10 июля отмечается День любви к капибарам. Капибара – самый большой ныне живущий представитель отряда грызунов. У капибары много общего с морской свинкой. Они даже похожи внешне, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 июля – День любви к капибарам. Чем ещё известна эта дата?-1

Однако капибары намного крупнее: они весят в среднем от 35 до 65 килограммов, достигают 60 сантиметров в высоту и 135 в длину. Они абсолютно безобидны. Предпочитают спокойную и тихую жизнь в своей стае. Капибары очень доверчивы и легко находят общий язык с другими животными. Черепахи, крокодилы и птицы воспринимают спокойно тучного друга и не прочь погреться о его теплый бочок. Неудивительно, что это милое существо любят во всем мире.

Подробности в видеоматериале.

# История # калейдоскоп # Лена Мельницкая # Фотофакт

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