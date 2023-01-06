Сочельник у православных и Богоявление у католиков. Чем известно 6 января в истории?

Рождественский Сочельник

6 января – рождественский Сочельник, канун Рождества. Значение святой ночи, появление богомладенца Христа столь велико, что даже ход новой истории и наше летосчисление мы сегодня ведем именно от Рождества Христова. Последний день Рождественского поста считается самым строгим. Православные христиане в этот день ограничивают себя в приеме пищи, посещают храмы и готовят угощения. По традиции до вечерней звезды за стол не садятся и не едят. С появлением на небе огонька стол накрывают белой скатертью, затем к трапезе выставляют 12 постных блюд, одно из которых – сочиво, зерновая каша с медом и фруктами. Обычно в этот день принято собираться всей семьей в родительском доме и встречать Рождество Христово вместе. 210 лет назад Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны 1812 года

210 лет назад, 6 января 1813 года, Александр I подписал манифест об окончании Отечественной войны 1812 года. Война с Францией началась 24 июня 1812 года, когда войска Наполеона, 640 тысяч человек, переправились через реку Неман близ Ковно, теперь – город Каунас, вторглись на территорию Российской империи и довольно скоро дошли до Москвы. Окончательный разгром великой армии Наполеона произошел в сражении у реки Березины в ноябре 1812 года. От 600-тысячной армии остались лишь 30 тысяч солдат. Победа русской армии далась нелегко, были разорены 12 губерний страны, сожжены и разрушены многие города, погибли более 300 тысяч солдат. Еще большие потери были среди гражданского населения. 6 января 1813 года император Александр I издал Высочайший манифест, возвещавший об окончании Отечественной войны, в котором он объявлял, что сдержал данное им слово не прекращать войну до полного изгнания врага с территории Российской империи. Богоявление у католиков