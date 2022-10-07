7 октября Всемирный день улыбки. Чем ещё известна эта дата?

Сегодня, 7 октября, Всемирный день улыбки. Этот международный неофициальный праздник отмечается каждый год в первую пятницу октября. Решение праздновать его именно в этот день было принято в 1999 году, но своими корнями он уходит в 1963 год. Именно тогда одна американская страховая компания заказала не столь известному на то время художнику Харви Боллу нарисовать оригинальный символ, визитную карточку, которая выделяла бы их среди других компаний. Креативный художник, недолго думая, нарисовал милую желтую мордашку, расплывшуюся в радостной улыбке. Символ компании настолько понравился клиентам и сотрудникам, что пришлось выпустить еще 10 тысяч значков. Художник получил за свою работу небольшой гонорар в 50 долларов, а его творение – всем известные смайлики – приносит радость людям уже многие годы. 7 октября 1959 года – День рождения космического телевидения

7 октября 1959 года – День рождения космического телевидения. В этот день советская автоматическая межпланетная станция «Луна-3» с помощью специально разработанной для этого случая камеры сделала первые снимки обратной стороны Луны. До этого ее никто никогда не видел, и о ней ходили самые разные слухи вплоть до того, что там находятся базы инопланетян. С Земли можно видеть лишь 59 % поверхности Луны, поскольку она постоянно повернута к нам одной стороной. Один французский винодел даже пообещал подарить 1 000 бутылок вина тому, кто первый заглянет на обратную сторону Луны. Неизвестно, достался ли этот подарок советским ученым, но так или иначе, никаких инопланетных баз на Луне обнаружено не было, зато люди впервые нарисовали карту ее обратной стороны и увидели Море Москвы, кратер Дедал, Хребет Советский, Залив Астронавтов и Море Мечты. 7 октября 1977 года Верховный Совет СССР принял новую Конституцию

7 октября 1977 года, 45 лет назад, Верховный Совет СССР принял новую Конституцию, которая оказалась четвертой и последней в истории советской страны. Этот Основной закон, получивший гордое название «Конституция развитого социализма», прекратил свое действие в 1991 году, как только перестал существовать сам Советский Союз. 7 октября отмечается День ванны