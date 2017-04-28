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Найти змею среди опавшей листвы: очередная фотозагадка взорвала Интернет

28 апреля 2017 17:06
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«Куда спряталась змея?», этот вопрос несколько дней не дает покоя пользователям социальных сетей. 

Биолог из Флориды опубликовала на своей странице в Twitter фотографию змеи и предложила пользователям найти ее на снимке. Медноголовый щитомордник буквально слился с листвой и травой на земле.

Найти змею среди опавшей листвы: очередная фотозагадка взорвала Интернет -1



Запись в Twitter:
Сегодня утром получила это от приятеля-пастуха. Подписи не требовалось, задача была понятна: «Можешь найти змею?».

Эти ядовитые змеи распространены на востоке и юго-востоке США и часто встречаются в лиственных лесах.

Найти змею среди опавшей листвы: очередная фотозагадка взорвала Интернет -3



Напомним, год назад фотография девочек, которых нельзя сосчитать, рассорила пользователей соцсетей. Публикуя этот снимок на своей странице в Instagram, швейцарский фотограф Тициана Вергари и подумать не могла, что он вызовет столько споров (здесь подробнее).

# Фотофакт # калейдоскоп # Необычное

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