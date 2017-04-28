Найти змею среди опавшей листвы: очередная фотозагадка взорвала Интернет
«Куда спряталась змея?», этот вопрос несколько дней не дает покоя пользователям социальных сетей.
Биолог из Флориды опубликовала на своей странице в Twitter фотографию змеи и предложила пользователям найти ее на снимке. Медноголовый щитомордник буквально слился с листвой и травой на земле.
Запись в Twitter:
Сегодня утром получила это от приятеля-пастуха. Подписи не требовалось, задача была понятна: «Можешь найти змею?».
Эти ядовитые змеи распространены на востоке и юго-востоке США и часто встречаются в лиственных лесах.
Напомним, год назад фотография девочек, которых нельзя сосчитать, рассорила пользователей соцсетей. Публикуя этот снимок на своей странице в Instagram, швейцарский фотограф Тициана Вергари и подумать не могла, что он вызовет столько споров (здесь подробнее).