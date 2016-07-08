Родить в 61: через что пришлось пройти женщине, прежде чем стать мамой

Новости Китая. Женщина по фамилии Чжан родила здорового мальчика. Вес ребенка – 2,95 кг, малыш и мама чувствуют себя хорошо. Их уже выписали.

61-летняя женщина и ее 66-летний супруг решились на процедуру искусственного оплодотворения

после того, как потеряли единственную дочь.

Беременность протекала с осложнениями, возникали проблемы с легкими, сердцем и почками. Чжан говорит, что не это было самым сложным испытанием. Многие знакомые и даже друзья, узнав о намерении семьи стать родителями, крутили у виска, называли сумасшедшими. Пытались отговаривать и врачи.