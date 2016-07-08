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Родить в 61: через что пришлось пройти женщине, прежде чем стать мамой

08 июля 2016 13:51
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Новости Китая. Женщина по фамилии Чжан родила здорового мальчика. Вес ребенка – 2,95 кг, малыш и мама чувствуют себя хорошо. Их уже выписали.

61-летняя женщина и ее 66-летний супруг решились на процедуру искусственного оплодотворения

после того, как потеряли единственную дочь.

Беременность протекала с осложнениями, возникали проблемы с легкими, сердцем и почками. Чжан говорит, что не это было самым сложным испытанием. Многие знакомые и даже друзья, узнав о намерении семьи стать родителями, крутили у виска, называли сумасшедшими. Пытались отговаривать и врачи.

Родить в 61: через что пришлось пройти женщине, прежде чем стать мамой -1

Хэ Цзин, акушер:
Когда я встретил Чжан в больнице в первый раз, решил, что она будущая бабушка и кого-то сопровождает.

Чан стала самой пожилой матерью в истории региона. По словам врачей, принимавших роды, появление здорового малыша и успешные роды в таком возрасте – настоящее чудо.

Чжан понимала, на что шла. Когда-то у нее была счастливая семья, но все рухнуло в один день. Два года назад, ее 30-летняя дочь умерла при родах, оставив семью в глубоком горе. Чжан и ее муж хотели снова стать родителями, и технология ЭКО сделала это возможным

Напомним, минувшей весной мир потрясла история жительницы Великобритании.

В 55 лет женщина родила тройню. Шэрон Каттс совсем не смущает то, что ее называют самой пожилой матерью тройняшек в Соединенном Королевстве. Здесь подробнее.

# Фотофакт # калейдоскоп # Дети и родители

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