10 мая в Беларуси ожидаются потепление и грозы

Новости Беларуси. В пятницу – 10 мая – в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.

По информации Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточным и центральным районам, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, а местами – грозы.

Ветер будет слабый или умеренный, при грозах – порывистый.

Ночью температура воздуха составит от +2°C до +12°C. А днем столбик термометра поднимется до +13°C… +19°C.