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10 мая в Беларуси ожидаются потепление и грозы

09 мая 2019 15:27
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Новости Беларуси. В пятницу – 10 мая – в Беларуси ожидаются кратковременные дожди, местами грозы.  

По информации Белгидромета, будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по восточным и центральным районам, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, а местами – грозы.  

Ветер будет слабый или умеренный, при грозах – порывистый.  

Ночью температура воздуха составит от +2°C до +12°C. А днем столбик термометра поднимется до +13°C… +19°C.  

10 мая можно узнать, будет ли лето ранним. Что говорят народные приметы (читайте здесь).  

# Погода в Беларуси # калейдоскоп

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