Зинаида Дубовик из Слуцкого района вышивает гладью уникальные работы

Новости Беларуси. Ювелирное искусство на ткани. Жительница Слуцкого района несколько десятков лет впечатляет любителей рукоделия необычными работами.

Вышивкой гладью Зинаида Дубовик увлекается с детства. Кроме традиционных пейзажей и натюрмортов в коллекции женщины – портреты. На полотнах оживают известные зарубежные писатели, классики белорусской литературы.

Настоящим бенефисом Зинаиды Дубовик можно считать «Дожинки» 2005 года. Тогда многие профессионалы-художники с увлечением отметили, что таких работ они не видели не то что в Беларуси, но и в Европе.

Между тем мастерство женщины неоднократно высоко оценивали на международном конкурсе достижений инвалидов «Филантроп» в Москве. Зинаида Дубовик была удостоены сертификатов с подписями художника Ильи Глазунова, композитора Игоря Лученка, актера Юрия Соломина и других звезд искусства, рассказали в программе «Минщина» на СТВ.