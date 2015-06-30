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Зинаида Дубовик из Слуцкого района вышивает гладью уникальные работы

30 июня 2015 14:56
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Новости Беларуси. Ювелирное искусство на ткани. Жительница Слуцкого района несколько десятков лет впечатляет любителей рукоделия необычными работами.

Вышивкой гладью Зинаида Дубовик увлекается с детства. Кроме традиционных пейзажей и натюрмортов в коллекции женщины – портреты. На полотнах оживают известные зарубежные писатели, классики белорусской литературы.

Настоящим бенефисом Зинаиды Дубовик можно считать «Дожинки» 2005 года. Тогда многие профессионалы-художники с увлечением отметили, что таких работ они не видели не то что в Беларуси, но и в Европе.

Между тем мастерство женщины неоднократно высоко оценивали на международном конкурсе достижений инвалидов «Филантроп» в Москве. Зинаида Дубовик была удостоены сертификатов с подписями художника Ильи Глазунова, композитора Игоря Лученка, актера Юрия Соломина и других звезд искусства, рассказали в программе «Минщина» на СТВ. 

# Народное творчество # Хобби

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