91-летний мужчина осуществил свою давнюю мечту и протаранил ворота гаража джипом

Новости США. 91-летний Уолтер Томас, житель города Вудсток (штат Иллинойс), на неделе попал на страницы ряда американских СМИ. Внимание общественности было приковано к странному поступку мужчины.



Пожилой американец признается, что давно мечтал о том, чтобы протаранить на своем джипе дверь гаража. Семья пенсионера помогла ему воплотить этот замысел в жизнь. Томасу купили шлем, сделав все, чтобы он не пострадал.





Уолтер Томас:

Я всегда хотел узнать, какие эмоции возникают у человека, когда он врезается в гараж на полном ходу. Эта акция состоялась только благодаря моим близким. Узнав о моей мечте, они одолжили у знакомых подержанный внедорожник и нашли для меня гараж в доме, который был предназначен под снос.

Уолтер уверяет, что, по его мнению, мало что на свете может сравниться с полученными эмоциями.

У 92-летней жительницы Беларуси, Марии Корастылёвой, тоже есть мечта. Правда, не такая неожиданная, как у ее ровесника из Америки. Мария Коростылёва успешно справляется с раритетным ткацким станком. Работы народного мастера снискали славу далеко за рубежом. И мечтает она о том, чтобы быть полезной как можно дольше. О секретах мастерства – в сюжете.