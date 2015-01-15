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Необычные куклы, похожие на реальных малышей, Ирины Кветковской

15 января 2015 10:47
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Думаете, это младенец? Спешим вас разубедить: это кукла реборн. В переводе с английского кукла реборн означает «заново рождённый» . Отличить такого малыша от настоящего с первого взгляда просто невозможно.

Чтобы изготовить куклу реборн, понадобится около месяца. Сначала мастер заказывает у скульптора за границей молд - специальную заготовку, в которую входят все составляющие тела. Молд создан из винила и силикона. А затем расписывают его акриловыми красками, либо красками генезис.

Куклы реборн сейчас в моде. Особенно за границей. В Европе это направление развито более 20 лет. До нас такое деяние только дошло. Мастеров, которые изготавливают силиконовых младенцев в Беларуси можно сосчитать по пальцам одной руки. Но Ирина Кветковская верит, что скоро они завоюют сердца соотечественников.

Отношение к таким реалистичным куклам разные. Кто-то искренне удивляется. Восхищается. Другие - ахают и даже возмущаются. Мол, это противоречит принципам морали, ведь некоторые стараются заменить такими куклами реальных детей. Но Ирина воспринимает критику спокойно.

В мечтах у Ирины изготовить ещё много разнообразных малышей. Ведь это для нее сейчас основное занятие и увлечение в жизни, в которое она вкладывает всю душу.  

# Фотофакт # Хобби # Куклы # Необычное # Ирина Кветковская

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