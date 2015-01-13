Мастер по производству декоративных свечей Наталья Шабуневич: о своем мастерстве и гадании на воске

Как давно Вы решили заняться таким увлечением? Что Вас подвигло на это?

Наталья Шабуневич, мастер по производству декоративных свечей:

Я занимаюсь этим уже четвёртый год. В Беларуси мало кто делал свечи. Всё начиналось инициативы моей подруги Татьяны. Она очень любит свечи - коллекционирует их, подсвечники. Я включилась в этот процесс, и теперь мне это всё очень нравится. И это даже не столько бизнес, сколько увлечение.

Сколько времени уходит на создание такой свечи, и нужно ли обладать каким-то художественным талантом?

Наталья Шабуневич, мастер по производству декоративных свечей:

Чтобы вырезать такую свечу, уходит где-то 40 минут. Навыками, конечно, обладать не надо, но нужно поработать месяца три. Полноценно. Чтобы получались хорошие качественные изделия.

Считается, что помогать людям «освещать жизнь» свечи начали ещё 5 тысяч лет назад. Что Вы знаете об истории появления свечей?

Наталья Шабуневич, мастер по производству декоративных свечей:

Раньше свечи были только исключительно для освещения помещений. Это было 5 тыс. лет назад. Первые свечи изобрели в Египте, насколько нам известно. Но так это, или нет, мы точно не знаем. Затем их делали в Китае, и только гораздо позже они пришли в Европу и Америку. Свечи делались из разных материалов - и животный жир, и пчелиный воск… Уже чуть позже, когда стали добывать нефть, свечи стали парафиновые. И свечи тали доступны всем.