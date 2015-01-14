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Художник-шаржист Михаил Шабалин: Мечтаю создать шаржи знаменитостей!

14 января 2015 13:30
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Кто сказал, что художник может только хорошо рисовать? Соединяем лёгкие движения руки и завораживающие движения тела – и получаем мастерски написанные картины. Глядя на всё это, невозможно отвести взгляд. Ох, уж, эти танцующие художники!

Любимому занятию Михаил посвятил более 25 лет, и ещё ни разу не пожалел об этом.

Михаил Шабалин, художник-шаржист:
Я с детства любил рисовать. Даже очень часто рисовал. Сначала я не совсем правильно выбрал профессию – получал техническое образование. Но уже в свои 20 лет я сумел «переломить» судьбу: из Калининграда (России) переехать в Минск и поступить в художественное училище. В своей группе я всегда рисовал смешные рисунки на своих коллег.

На счету художника более 20 тыс. шаржей. Михаил рисовал политиков, известных деятелей искусства, спортсменов и простых людей.

У кого-то эти работы вызывали восторг и лёгкую улыбку, а у кого-то – чувство обиды. И всё потому, что, к сожалению, далеко не все понимают искусство шаржа.

Михаил Шабалин, художник-шаржист:
Шарж – это доброе изображение. Да, недостатки. Но идеальных людей нет. Даже на солнце есть пятна! Поэтому, если перед тобой добрый человек, и даже злой, ты всегда ищешь «изюминку» - что-то хорошее в нем. Другое дело, шарж – это не карикатура. Всегда нужно эту курьезную часть выпустить, показать, чтобы она вызывала добрый смех, не злой.

Атрибуты, без которых Михаил не может полноценно работать, - шарф и берет. Обязательно с пером. Эти арт-объекты, с которыми художник расстаётся лишь изредка, помогают ему постоянно находиться в образе и искать вдохновение.

Михаил Шабалин, художник-шаржист:
Конечно, вдохновение не всегда возникает. Но я стараюсь достичь этого состояния. У меня есть задумка, которую я постепенно реализую, - шаржи известных и знаменитых людей. Я читаю их биографию. Я вижу интерес, который проявляют окружающие люди. И поэтому я воплощаю лица в своих шаржах.

 

# Художник # Фотофакт # Хобби # Рисование # Михаил Шабалин

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