В Гродно проходит фестиваль славянских единоборств

Новости Беларуси. Сражения на мечах, рукопашные схватки и средневековые танцы наших предков с исторической точностью воссоздали сегодня в Гродно. Там проходит фестиваль славянских единоборств. Своих бойцов на рыцарские турниры выставили десятки специализированных клубов со всей Беларуси.

Все сражения здесь с исторической точностью повторяют бои древних славян. Будь это рукопашная схватка или турнир на мечах. Чтобы познакомить гродненцев с техникой ведения боя, в город над Неманом приехали десятки исторических клубов со всей Беларуси.

Владимир Семенов, организатор фестиваля:

У обычных людей представление, как правило, что если это единоборства, то это что-то восточное. Но на самом деле данным фестивалем мы хотим показать, что на славянских землях единоборства есть.

У каждого клуба своя площадка, свой боевой стан. И здесь всё, как в раннем средневековье. Атмосфера воссоздана по историческим документам. Даже одежда сшита по лекалам наших предков.

Дориан, участник фестиваля:

Все костюмы исторические они делаются по выкройкам, которые либо сохранились, либо какие-то находки есть. Так же мы занимаемся бытом достаточно плотно. Разрабатывается сначала теоретическая база, затем приступаем к пошиву. То есть человек приходит в клуб, сразу шьёт костюм. И с этого времени считается, что он занимается средневековьем.

Среди славянских воинов встречались и девушки. И в бою они ничуть не уступали мужчинам. Оксана Пихтерева всего за два года практически в совершенстве освоила стрельбу из лука.

Оксана Пихтерева, участница фестиваля:

Так как меч для девушки тяжеловат (девушки не всегда могут поднять ме), у нас есть другое оружие, у нас есть лук. Кто-то уже очень хорошо им владеет, кто-то только учится. Мы начинаем учиться и надеемся, что в гильдию лучников нас уже примут. А пока на всех таких соревнованиях мы пытаемся достойно попасть в цель.

Фестиваль славянских единоборств в Гродно продлится два дня. За это время участники продемонстрируют публике не только боевые искусства, но и традиции и культуру средневековых славян, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.