В зонах гостеприимства Чемпионата мира по хоккею в Минске можно будет купить ручные сувениры от белорусских мастеров

Новости Беларуси. Сделано в Беларуси. Ремесленники будут продавать свою продукцию в зонах гостеприимства Чемпионата мира по хоккею в Минске. Центральная точка расположена на проспекте Победителей. Кроме того, изделия ручной работы можно будет приобрести рядом с местом массового проживания болельщиков — комплексом «Студенческая деревня».

Жанна и Даниил Павельчуки вместе и дома, и на работе. Вот уже 5 лет в четыре руки они делают сувенирную продукцию из глины.

Жанна Павельчук, член Союза мастеров народного творчества Республики Беларусь:

Начиналось это все с маленького хобби. Я была в декрете, муж принес домой кусок глины и сказал: на, дорогая, занимайся. Показал, как с как с ней работать.

Даниил Павельчук, член Союза мастеров народного творчества Республики Беларусь:

Это такая профессия, когда учишься, учишься и до сих пор не знаешь всего, что можно сделать с керамикой. Керамика - это обширный вид искусства.

Керамика - это сложный предмет, но очень интересный. Глина требует терпения и много времени. Нужны знания по физике, химии, необходимо знать свойства минералов. Как оказалось, знания музыкальной грамоты лишними тоже не будут.

Есть мнение, что керамика как народный промысел вымирает. Как вид бизнеса нерентабелен, а как хобби дорог. Мастеров, фанатиков своей профессии, раз-два и обчелся. Но семья Павельчуков с этим категорически не согласна. У них настоящий семейный подряд.

Жанна с трепетом вспоминает, как дочка приобщалась к их семейному делу.

Жанна Павельчук, член Союза мастеров Беларуси:

Самая младшая начала лепить с 2 лет. Начиналось с того, что лепила на стены, на телевизоры, на все остальное. После чего у нее начали выходить изделия. Она смотрит на нас и повторяет.

Уже через месяц продукцию семьи Павельчуков можно будет увидеть и приобрести в рамках международного спортивного события, которого и сами мастера ждут с нетерпением.

Жанна Павельчук, член Союза мастеров Беларуси:

Чемпионат мира по хоккею - это возможность заявить о себе, чтобы узнали о белорусских мастерах, а не только о нас. Будут и другие мастера.

И пока есть время до грандиозного спортивного события эти золотые руки будут мастерить и дома, и на работе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.