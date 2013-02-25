Темари суши своими руками и в домашних условиях. Мастер-класс от шеф-повара Евгения Садовского

Темари суши – это не только вкусно и оригинально, но и невероятно быстро и просто. Именно поэтому темари легко приготовить в домашних условиях. Наш шеф-повар Дмитрий заранее подготовил все ингредиенты:

Евгений Садовский, шев-повар:

Для этого нам понадобится ломтик морского гребешка, ломтик тунца, ломтик лосося, предварительно отваренный рис, лимонный сорго, салат фризе, морские водоросли акатосака, черный кунжут и соевый соус.

Для начала замаринуем ломтики морепродуктов в соевом соусе с добавлением лимонного сорго. Лимонный сорго по вкусу напоминает смесь имбиря и лимонного сока.

Один известный японский повар сказал: «Вы можете украсть мои рецепты, но вы не сможете украсть мое сердце». Поэтому для того, чтобы готовить суши, нужно это делать искренне.

Сейчас на пищевую пленку выкладываем ломтик тунца, сверху на тунец выкладываем комочек риса. С помощью пищевой пленки сворачиваем шарик.

Рисовые шарики с тунцом называются Магуро темари суши. Точно по такому же принципу готовятся Сяке темари – рисовые шарики с лососем, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Евгений Садовский, шев-повар:

И последнее, что мы приготовим, – это темари с морским гребешком.

Для декора я использую веточки салата фризе. Для тунца я буду использовать морские водоросли, которые содержат большое количество йода.

Последний темари суши гребешок Дмитрий украшает лимонным сорго. Конечно, нежные суши-шарики можно украсить зеленью или чем-либо другим на ваше усмотрение. Получается очень красиво.