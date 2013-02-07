Житель деревни собрал уникальную коллекцию чучел лесных хищников

Новости Минской области. Природный музей на дому. Уникальную коллекцию чучел лесных хищников собрал житель деревни Романовщина Мядельского района лесник Александр Мисуна. Все экспонаты – дело его рук. Законно добытые трофеи он не одно десятилетие превращает в шедевры таксидермии.

Не дом, а настоящий лесной музей. Кабан, олень, лось, лисица, тхор, куница – все это охотничьи трофеи Александра Анатольевича, причем законно добытые. Авторские произведения не хуже работы профессионалов-таксидермистов – хоть сегодня в музей!

Раиса Мисуна:

Простые дома, у каждого почти одно и то же: картины, цветы... А у нас, кто не придет, со стороны человек – необычно.

Все элементарное – просто, отмечает Александр Анатольевич, нужно только желание и немного фантазии. Сделать чучело не проблема, за десятилетие наработан опыт. Несколько дней, и экспонат готов.

Александр Мисуна, лесник ГПУ «Национальный парк «Нарочанский»:

Хочется живого постоянно видеть, бывает, сделаешь такое. Если есть понятие, как оно выглядит, конечно, не проблема.

Глаз радует, но душу не греет, жалуется хозяйка. Раиса Францевна мечтает о манто, пока же довольствуется шапкой. Тепло и эксклюзивно.

Животные, растения, свежий лесной воздух – Александр Анатольевич живет этим. Мисуны – династия лесников, не одно поколение на страже природных богатств. Хотя Мисуны охотники, законов не нарушают. Охоту ведут соответствующе сезону. Например, сегодня можно идти на зайца и лису. А значит, коллекция скоро пополнится, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Александр Мисуна, лесник ГПУ «Национальный парк «Нарочанский»:

Конечно, хотелось бы пополнить коллекцию, филины, коршун, сова...