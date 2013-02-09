Зимняя рыбалка: как уберечь себя от неприятных последствий безобидного увлечения

Новости Беларуси. А вот кого не пугает ни плюсы ни минусы нынешний зимы, так это рыбаков. Они готовы выйти на лед при любой погоде. Однако при таком подходе многие из них рискуют уйти на дно – толщина льда всего несколько сантиметров. Поэтому спасатели настойчиво рекомендуют любителям зимней рыбалки сматывать удочки.

Игорю, рыбаку с 20-летним стажем, не раз приходилось сталкиваться с неприятными ситуациями. Зимняя ловля, говорит он, таит в себе кучу опасностей. Поэтому к рекомендациям спасателей ОСВОДа всегда прислушивается.

Андрей Войтов, начальник днепровской спасательной станции:

Когда не лед выходите, самое главное, без спиртного. Спасательный жилет. Вещи тяжелые не брать, не скапливаться в родном месте многим.

Игорь, рыбак:

Есть предел всегда разумного. Жизнь дороже, чем эта рыба. Поэтому я лично пытаюсь на тонкий лед не выходить.

Неприятные сюрпризы с промоинами могут произойти за короткое время и даже в проверенных местах в любую минуту есть риск уйти под лед.

Рыбак:

У меня в прошлом году осенью товарищ утонул на Рудее.

Без серьезных последствий для здоровья человек может провести в ледяной воде всего 5-7 минут. Этого времени достаточно, чтобы оценить обстановку и начать действовать, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рыбаки:

Если человек провалился, веревку бросаешь ему.

Только одно – просить людей о помощи. Никаких приспособлений не берем.

Надо вести себя на льду без спиртного напитка.

Но на практике, утверждают спасатели ОСВОДа, пристрастие к спиртному берет верх над здравым смыслом.

Андрей Войтов, начальник днепровской спасательной станции:

Из года в год, как бы мы не старались, как бы ни проводили свою работу, людей меньше не становится.

Хотя бы нам дали составлять административные протоколы. Это уже как-то бы людей немного дисциплинировало.

С начала 2013 года в Могилевской области утонули два человека. Лед на водоемах будет стоят еще полтора-два месяца, так что, скорее всего, это не последние жертвы. Оттепель и запреты, к сожалению, не всегда останавливают любителей зимней рыбалки.

Уже с первого апреля на водоемах республики вводится запрет на рыбалку, потому как начинается нерест. С этого же времени запрещено выходить на лед. А вот нарушителям грозят штрафы – до 20 базовых величин.