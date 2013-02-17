Областные соревнования по зимней рыбалке в Гомельской области завершились своеобразными рекордами

Новости Беларуси. В Беларусь вернулась зимняя погода с морозами и снегом. Это на руку как спасателям, так и рыбакам. Ведь похолодание замедлило приближение паводка. Реки и озера республики все еще скованы льдом. И любители зимнего лова решили не терять время даром.

Павел Скурлов, главный судья соревнований:

Ловят на мармышку, на одну удочку. 2 часа времени по регламенту.

Место встречи рыбаков – озеро Ореховка в пойме Сожа. Главный объект промысла – густера, плотва, подлещик. Из хищников – окунь и ерш.

Андрей. 11 лет. Самый юный участник соревнований.

Участник соревнований:

Главное не кричать, рыбу не пугать. Ловлю с четырех лет.

Рядом с юношей люди в возрасте. За плечами – не одна зима с удочкой.

Участник соревнований:

С 27 декабря отпуск брал. Через день на рыбалке был, а то и по два дня подряд.

А вот Геннадий Иренеевич и на работе как на рыбалке. Должность в природоохранной инспекции обязывает. Сегодня законному промыслу обучает внука.

Кого не ожидали увидеть на льду, так это женщину. Галина Семеновна впервые взяла удочку в руки 21 год назад. Рыбалку, как средство от высокого давления, ей посоветовала дочка. С тех пор на реке и зимой, и летом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Галина Беленкова:

На реке 17 кг сома подняла. А на зимней рыбалке щука 2 кг 800 г. А так полкилограмма, 700-800-1000 г лещ.

На льду всех уравнивает рыбацкое везение. Правда, сегодня рекордным уловом похвастаться так никто и не смог. Говорят, перемена погоды.

Самым крупным отловленным в Ореховке экземпляром вне конкуренции был 200-граммовый подлещик. А вот в разряде «самая миниатюрная рыбка» разгорелись нешуточные страсти.

А вот и закономерный результат любой рыбалки – сваренная на костре прямо у водоема ароматная уха. Рыбалка удалась.