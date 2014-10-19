Международный чемпионат по спидкубингу – скоростной сборке кубика Рубика – проходит в Бресте

Новости Беларуси. В Бресте проходит чемпионат по спидкубингу – соревнования по сборке культовой головоломки 80-ых на скорость. Спортсмены уверены: их увлечение требует молниеносной реакции и острого ума.

В этом зале Артем Савосик – настоящая звезда. 19-летний парень 8 кубиков Рубика, причем вслепую, собирает всего за 52 минуты. Говорит, стать лучшим в стране смог благодаря хорошей памяти и упорным тренировкам.

Артем Савосик, участник соревнований:

Я в течение года примерно четыре дня в неделю по пару часов уделял тренировкам. И в течение года добился такого результата.

В ожидании своего звездного часа грани культовой головоломки 80-ых крутят спортсмены из Беларуси, России и Украины.

Спидкубиры подчеркивают: у этого увлечения нет возрастных ограничений. Самому юному участнику соревнований всего 11, самому старшему уже 33, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Сергей Кокшаров уверен: кубик Рубика – забава недетская – развивает память и скорость реакции.

Сергей Кокшаров, участник соревнований:

Интересно что-то созидать. Вот когда у тебя получилось первый раз собрать, это такое ощущение непередаваемое. Это каждый должен попробовать собрать, тогда он поймет. А потом это увлекает как любая игрушка.

Выяснить, кто самый быстрый, спидкуберы стран СНГ приезжают в Брест уже во второй раз. Основная дисциплина на турнире – борьба с традиционным кубиком Рубика размером 3х3. Есть и дополнительные формы соревнования, где складывают кубики 2х2 и 7х7.

Самые рискованные пытаются справиться с головоломкой одной рукой и даже ногами.

Илья Терешко, организатор соревнований:

В Интернете полно видеороликов, по которым можно научиться. Когда я начинал четыре года назад, информации было очень мало, и в основном на английском языке. Сейчас и русскоязычных профессионалов достаточно много существует. И многие из них записывают видеоуроки, в которые добавляют и свой опыт.

Свое увлечение любители скоростной сборки кубика Рубика считают уникальным видом спорта. И надеются: в будущем он войдет в обязательную программу Олимпийских игр.