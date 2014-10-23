Контемпорари – танцевальное направление для тех, кто стремится к свободе самовыражения и не боится импровизации

Юлия Крепчук, корреспондент:

Контемпорари – это современное танцевальное направление, кто стремится к свободе самовыражения и не боится импровизации. Здесь главное не правило, а возможность быть самим собой и следовать своему внутреннему голосу.

Босиком по сцене без четкого сюжета, но с глубоким содержанием. На таком современном языке танца разговаривали со зрителем участники международного форума театрального искусства «ТЕАРТ» и пластических театров «Пластформа».

Артисты не исполняли заученные формы, а просто танцевали так, как им велело сердце. Иногда это воспринималось как чистая импровизация.

Алексей Ворособа, лидер группы «Port mone»:

Современность – это реалии. Это то, то объективно нас окружает. Нельзя назвать, что это направление, что это какой-то стиль. Это неопределенный метод. Это всегда состояние бурления.

Контемпорари зародилось на Западе как попытка свободно, вне классических рамок выразить эмоции человека новой эпохи. В результате получился своеобразный синтез разных форм искусства с бесконечным поиском новых движений.

Когда-то его основоположница Марта Грэм сказала: «Танец контемпорари не нужно сочинять. Это то, что рождает само тело. Необходимо слушать свое тело, и оно подскажет, куда идти».

Маргарита Мерманишвили, балерина, хореограф, преподаватель современных направлений хореографии:

Направление если дословно перевести, как само время. То есть это то, что не стоит на месте, что бесконечно трансформируется, приобретая все новые и новые технологические формы. Это очень интересно. У этого направления, безусловно, есть будущее. Особенно будущее, на мой взгляд, в синтезе контемпорари и классического танца. Это очень тонкая грань.

Ольга Лабовкина, художественный руководитель театра танца «Karakuli»:

Современный танец – это танец, который рождается здесь и сейчас. То есть если я существую и присутствую в том, что я делаю, и произвожу какие-то решения в данный момент, а не демонстрирую заученную связку, то для меня это танец контемпорари. Это всегда видно со сцены.

Здесь нет второстепенных актеров. Каждый артист уникален и играет главную роль. Более того, на одной сцене успешно танцуют любители и профессионалы, сообщили в программе «Большой завтрак» на СТВ.

Танцор:

Как я пришел в контемпорари? Семейное искусство. Мне кажется, приходят люди, которые довольно осознанны либо которые находятся в постоянном поиске, экспериментируют, потому что для меня современное искусство сейчас – это один сплошной эксперимент. Никаких правил, законов. Почему, собственно, я этим занимаюсь? Вообще, по образованию я актер драматического театра. Но как-то с детства я очень любил двигаться, очень любил танцевать.

Ольга Лабовкина, художественный руководитель театра танца «Karakuli»:

Я выбираю всегда не потому, какой человек, какое у него образование или что-то в этой области. Тем более в нашей стране образование в сфере контемпорари пока что находится в зачаточном состоянии. Поэтому меня интересует больше то, чтобы человек был очень сильным энергетически, то есть такой персонаж.

Мэтры считают, что контемпорари – это не только лаборатория молодых артистов и хореографов, это прежде всего направление движения танца.

Ольга Лабовкина, художественный руководитель театра танца «Karakuli»:

Там отсутствует такой тренаж, который направлен на то, чтобы мы соответствовали какой-то форме. Он делает человека ближе к себе, то есть выстраивает некие взаимосвязи человека со своим телом и позволяет развить свои телесные ощущения. Я наблюдаю то, что у всех, кто занимается контемпорари, очень развита соматика, люди становятся естественнее.

Зрителю здесь ничего не объясняют, его оставляют наедине со своими эмоциями и переживаниями. Более того, здесь недостаточно просто смотреть. Необходимо глубокого думать и анализировать увиденное.

Зритель:

Он непредсказуем, он переполняет тебя полностью, ты захвачен атмосферой этого танца, ты не можешь угадать ничего. Это ни с чем не сравнится.

Юлия Крепчук, корреспондент:

Современный танец – это прежде всего свобода. Свобода не только в действии, но и в восприятии. Именно поэтому он вызывает огромный интерес не только у профессионалов, но и у массового зрителя.