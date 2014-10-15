Художник Марина Кожедуб: Я вижу все душой!

Хрупкость, красота, талант и невероятная сила характера. Вот она - настоящая женщина. Марина не видит эту жизнь во всей полноте красок, но ощущает ее объятия, чувствует ее дыхание. Свой мир она выражает взмахами кисти.

Марина Кожедуб:

Мне нравилось что-то рисовать просто карандашом. Где-то что-то иллюстрировать из мультиков. Потом попыталась рисовать портреты. Но мне всегда нравилось рисовать природу.

Марина любит все естественное и натуральное, быть может, поэтому во многих картинах она признается в любви к природе.

Марина Кожедуб:

Часто задают вопрос: «Как Вы в своих картинах вырисовываете такие мелкие детали? Вы же не видите все эти света!». А мне хочется передать всю яркость осени, тот же выразительный взгляд. Наверное, это все я вижу душой.

Одни все время ждут вдохновения, другие - ищут, а Марина всегда и во всем его находит.

Девушка самостоятельно постигала азы изобразительного искусства и успешно освоила несколько техник. Сначала это был карандаш, затем - масло, уголь, пастель.

Сегодня Марина - Лауреат фестивалей и Международных выставок.

Марина уверена, что счастье само не приходит. Его нужно увидеть.

Марина Кожедуб:

Встать утром, улыбнуться себе. Сказать, что «все будет хорошо и замечательно». Стараться относиться ко всему с позитивом.