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Художник Марина Кожедуб: Я вижу все душой!

15 октября 2014 09:40
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Хрупкость, красота, талант и невероятная сила характера. Вот она - настоящая женщина. Марина не видит эту жизнь во всей полноте красок, но ощущает ее объятия, чувствует ее дыхание. Свой мир она выражает взмахами кисти.

Марина Кожедуб:
Мне нравилось что-то рисовать просто карандашом. Где-то что-то иллюстрировать из мультиков. Потом попыталась рисовать портреты. Но мне всегда нравилось рисовать природу.

Марина любит все естественное и натуральное, быть может, поэтому во многих картинах она признается в любви к природе.

Марина Кожедуб:
Часто задают вопрос: «Как Вы в своих картинах вырисовываете такие мелкие детали? Вы же не видите все эти света!».  А мне хочется передать всю яркость осени, тот же выразительный взгляд. Наверное, это все я вижу душой.

Одни все время ждут вдохновения, другие - ищут, а Марина всегда и во всем его находит.

Девушка самостоятельно постигала азы изобразительного искусства и успешно освоила несколько техник. Сначала это был карандаш, затем - масло, уголь, пастель.

Сегодня Марина - Лауреат фестивалей и Международных выставок.

Марина уверена, что счастье само не приходит.  Его нужно увидеть.

Марина Кожедуб:
Встать утром, улыбнуться себе. Сказать, что «все будет хорошо и замечательно».  Стараться относиться ко всему с позитивом.

 

 

# Художник # Фотофакт # Хобби # Рисование # Марина Кожедуб

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