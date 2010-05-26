Минскому скульптору Дмитрию Аганову больше не нужна натура

Крохотная студия в жилом доме, теснота помещения и полки, заставленные набросками. Именно так выглядит мастерская самого обычного художника. Ни пафоса, ни гламура, ни налета богемности. Все предельно функционально и почти по-спартански.

Дмитрий Аганов, скульптор:

Я не могу сказать, чего достиг. Есть определенное ремесло, есть темы. Которые мне интересны и хочется выражать. Но есть и к чему стремиться.

Дмитрий Аганов — молодой скульптор. Однако среди его работ уже проглядывается авторский почерк, то, что выделяет художника в ряду его собратьев по цеху.

Дмитрий Аганов, скульптор:

Образы, лепленные с натуры должны присутствовать, но когда у тебя есть определенный багаж и знания, когда ходишь и наблюдаешь за людьми, то держись это все в голове, таким образом, натура уже не нужна.

На стенах — эскизы будущих работ, наброски мыслей. Некоторые из них воплотятся в будущих работах, некоторые — останутся только идеями. Законченное произведение всегда лаконично. Однако прежде чем образ станет реальным, он должен выкристаллизоваться, как драгоценный камень.

Дмитрий Аганов, скульптор:

Работа «Палач», например. Однажды мне понравился один автор, цикл романов про палача. Они настолько заворожили меня, хотя я обычно не беру темы у писателей. Но порой какая-то информация появляется из прочитанного.

Дмитрий Аганов работает в металле, камне и дереве. Выбор материала — это не прихоть автора, а, скорее, диктат образа. Рождаясь в глубинах подсознания, будущее произведение изначально выбирает монументальность гранита, теплоту дерева или изящество бронзы.

Художник не столько творец собственных произведений, сколько проводник этих вечно существующих образов из мира идей в наш материальный мир. Так считал великий Платон. И талант художника — в том, чтобы воплотить в материале то, что мы не всегда можем выразить даже словами.