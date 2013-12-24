Новости Беларуси. Где в Минске можно увидеть одновременно более 1000 танцевальных брюк, юбок и платьев? На танцевальном турнире! Последний состоялся на прошлой неделе с 13 по 15 декабря. Танцоры со всей Беларуси собрались в Минске на ежегодном турнире Кубок Минска-2013. Участники от 5 до 18 лет боролись за звания лучших в 4 номинациях: хип-хоп, хаус, диско и тд. В качестве судей в Минск приехали известные мастера танцев из Америки, Нидерландов и России. Идея фестиваля – собрать лучшие танцевальные коллективы со всей страны и через танец отобразить жизнь во всех ее красках.

Фишка турнира – батлы среди уличных танцоров. Сюрпризом для всех ребят стал мастер-класс от лучшей брейк-данс команды страны Hunters Crew.

Самые маленькие участники соревнований готовились всерьез. Они разыграли настоящее театрализованное представление.

Татьяна Мулёва, хореограф:

Занимаемся мы народным танцем, народно стилизованным, эстрадным, также детки изучают и классический танец. Мы работаем над постановкой корпуса, осанки правильной, ну и, конечно, растяжки...

Интересная команда приехала в Минск из Светлогорска. Ребята заметно выделялись не только на сцене, но и в темном зрительном зале. Все благодаря их необычным костюмам. Этому коллективу уже более 20 лет, и уже несколько поколений ребят объединяют танцевальные ритмы.

Александра Артеменко:

Номера и костюмы мы придумываем сами...

Если вы хотите весело и непринужденно привести в тонус вашу фигуру, получать заряды бодрости, развить пластичность, - смело отправляйтесь на танцы и, возможно, следующим участником этого танцевального турнира станете вы, сообщили в программе «Утро» на СТВ.