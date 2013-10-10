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В Минске 10 октября прошёл конкурс по карвингу – художественной резьбе по овощам и фруктам

10 октября 2013 12:04
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Новости Беларуси. Цветы из арбузов. Конкурс по карвингу прошел 10 октября в Минске. В ловкости рук соревновались 15 женщин различных профессий. Композиции из овощей и фруктов приготовили не только профессиональные повара, но и санитарки, гардеробщицы, технологи.

В конкурсе по художественной резьбе по овощам и фруктам, в первую очередь, оценивались оригинальность идеи, привлекательность готового изделия и его функциональность, то есть возможность украсить им стол в домашних условиях, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зоя Ковалева, председатель Совета по работе среди женщин Минского городского объединения профсоюзов:
Само художественное вот это вот пошло из Таиланда. Раньше этим занимались принцессы. Открывая конкурс, я сказала: «Пусть каждая из вас почувтсвует себя принцессой при приготовлении своей композиции».

# Конкурс # Фотофакт # Хобби # Зоя Ковалева # Совет по работе среди женщин Минского городского объединения профсоюзов

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