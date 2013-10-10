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Благодаря студентам БНТУ Троицкое предместье получило второе рождение на улице Золотая Горка

10 октября 2013 17:41
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Новости Беларуси. Если спросят, где находится Троицкое предместье, смело отвечайте – в Советском районе. И это не будет ошибкой. Исторический центр Минска действительно получил второе рождение на улице Золотая Горка.

Путешествие во времени и пространстве целому кварталу обеспечили студенты архитектурного факультета БНТУ. Монументальный шедевр уже стал местной достопримечательностью. На живописном фоне растворились и мусорные баки, и неприглядные бытовые конструкции.

С появлением необычного граффити грязи в подъезде стало меньше, а вот гостей, наоборот, больше. Сюда с удовольствием приходят на экскурсию жители соседних домов, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Ирина Галимбоцкая, исполняющая обязанности заместителя директора по идеологии ЖРЭО Советского района:
Ребята сами предлагали концепцию. Мы согласовывали ее с администрацией района. Рисунки исходили от них, от нас – согласие, от жителей района – материалы.

# Фотофакт # Хобби # Рисование # Ирина Галимбоцкая # ЖРЭО Советского района Минска

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