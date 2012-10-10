Талантливый художник из Беларуси Анна Силивончик – мастер добрых картин

Непосредственная, яркая и позитивная, как ее картины, Анна Силивончик - одна из самых заметных фигур в среде молодых белорусских художников. Хотя до презентации сборника осталось всего несколько часов, распечатанную книгу Анна видит ее впервые. Книга началась с картин художницы. Вдохновленная ими писательница Алена Масло составила коллекцию народных песен, колыбельных и пословиц. Так и появился сборник.

Анна Силивончик, художница:

Под готовые картины подбирались тексты. Другое дело, что они и были навеяны раньше этими же белорусскими мотивами.

Картины особенны тем, что их нельзя не узнать, увидев во второй раз. А также и тем, что каждая из них имеет свой сюжет.

Анна Силивончик, художница:

Этот медведь – фрагмент из картины, у меня дочку зовут Маша, поэтому у меня очень часто встречаются Маши и медведи.

Каждый день Анна работает по 5-6 часов. Среди всевозможных тем - и картины, проникнутые белорусским колоритом, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».

Анна Силивончик, художница:

Это не основная моя тема творчества, но я здесь выросла, воспитана на этом. Мне нравится пропускать эту тему через современность.