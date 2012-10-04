В Минске строящийся бизнес-центр безнаказанно расписывают граффитисты

Новости Беларуси. Уличные художники перешли на офисы. На Партизанском проспекте появилась необычная галерея. Полотнами для граффитистов стали стены строящегося бизнес-центра, сообщили в программе «СТоличные подробности» на СТВ.

Свой яркий след там оставили мастера баллончиков с краской из нескольких городов Беларуси. Свои работы они превратили в арт-обои. Столь необычная концепция реализовывается впервые в нашей стране.

Будущие сотрудники этих кабинетов смогут окунуться с головой не только в работу, но и в подводный мир. Основные герои произведений — пираты и обитатели морей.