Смертельный трюк: иллюзионист Блэйн провёл три дня под напряжением 1 млн вольт

Новости США. После окончания смертельного эксперимента изможденного Блэйна доставили в больницу для полного медицинского обследования. Иллюзионист заявил, что это был последний трюк на выносливость в его карьере.

Напомним, несколько дней назад известный американский иллюзионист Дэвид Блэйн приступил к очередному смертельному трюку. На протяжении трёх суток Блэйн в специальном костюме-кольчуге из нержавеющей стали он простоял под напряжением 1 миллион вольт. Вес кольчуги составляет 12 кг, глаза иллюзиониста от ультрафиолетового излучения уберегала» шлем с козырьком. В экипировку входят и специальные наушники, которые не только блокируют сильный шум, производимый трансформаторами, но и позволило Блэйну общаться со зрителями. На ногах иллюзиониста - ботинки с железной подошвой.

Дэвид Блэйн, американский иллюзионист:

Это одна из самых сумасшедших идей, которые когда-либо приходили мне в голову. Неизвестно, как может повлиять часы непрерывного нахождения в электромагнитном поле на человеческий мозг.

Кроме того, Блэйн утверждает, что его трюк вдохновит школьников на изучение физики. Например, они поймут, что «опасными являются не вольты, а амперы».

Вечером 5 октября 39-летний американец взобрался на колонну высотой 6 метров, специально установленную на одном из пирсов в порту Нью-Йорка. Трое суток иллюзионист вынужден воздерживаться от приёма пищи. Пить он мог за счет подачи воды через специальную трубку.

Доктор иллюзиониста утверждает, что опасность в ходе трюка вызывали газы, образованные в результате прохождения большого количества электричества через воздух. В целях безопасности в помещение непрерывно работала вентиляционная система.

По словам помощников Блэйна, основная опасность трюка заключалась в том, что иллюзионист мог случайно дотронутся рукой неприкрытой части лица. Чтобы не допустить трагедии, рядом с иллюзионистом постоянно дежурила команда людей, следящих за всеми его действиями.

За ходом экперимента любой желающий мог наблюдать на канале в Youtube: «Electrified: One Million Volts Always On». Анонсируя мероприятие, Блэйн пообещал, что в него беспрерывно будут бить молнии.

Иллюзионист Дэвид Блэйн известен своими смертельными трюками, среди которых «Захоронение» заживо в пластиковом контейнере (1999); Заморозка во льду (2000); «Головокружение» – 35-часовое «стояние» на вершине 22-метровой колонны (2002); 44-дневное заточение без еды в ящике над поверхностью Темзы (2006).