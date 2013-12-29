Житель Кричева украсил дом крышками от бутылок и превратил его в местную достопримечательность

Новости Беларуси. Более 10 тысяч крышек от пластиковых бутылок. Именно столько понадобилось жителю Могилевской области для украшения дома. Здание с белорусским орнаментом стало городской достопримечательностью. Необычный дом с огромным панно в Кричеве уже стал излюбленным местом для фотосессий.

Вячеслав Исаков, автор идеи:

Сначала подбираю пробочки по цвету, потом беру клей и наклеиваю, получается узор.

Увлечение Вячеслава Исакова с его родной работой никак не вяжется: механик по специальности, раньше и подумать не мог, что настолько увлечется необычным искусством. В подарок получил журнал с разными дизайнерскими идеями. Они и вдохновили Вячеслава на кропотливое занятие.

В качестве основного материала – крышки для бутылок. Правда, способ крепления Вячеслав подобрал не сразу. Попробовал «сажать» на гвозди, только эффект получился не тот.

Сочный желтый подсолнух, окруженный белорусским орнаментом. На создание мозаики ушел не один день работы и более 10 тысяч крышек от пластиковых бутылок.

Максим Громов:

Все люди обращают внимание на этот дом, потому что красиво сделано. Хозяина все хвалят.

В планах у мастера – украсить необычной мозаикой весь дом. Сейчас полным ходом идет заготовка материала. Крышек от пластиковых бутылок для завершения работы понадобится не менее 20 тысяч. Когда весь материал будет собран, останется дождаться тепла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.