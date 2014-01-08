Минчанин создал коллекцию уникальных изделий из яичной скорлупы

Новости Беларуси. Тонкое искусство. Минчанин собрал коллекцию уникальных изделий из яичной скорлупы. Куриные, гусиные, утиные, и даже страусиные яйца в умелых руках мастера покрываются узорами и превращаются в произведения искусства. Секреты необычной технологии узнавал наш корреспондент.

Художественной резьбой по скорлупе Александр увлекся 3 года назад. Причем, талант в себе открыл неожиданно. Хотел удивить супругу на 14 февраля и смастерил необычную валентинку. Теперь в семье Рыжевских яйца покупают не на завтрак, а для творчества.

Работа многочасовая и кропотливая. В результате из-под сверла мастера выходят всевозможные узоры и картинки. На подставках и в стеклянных сосудах с подсветкой яйца превращаются в оригинальные сувениры и даже светильники.

Когда вращаешь бокал, яйцо вращается и складывается впечатление, что сам рисунок движется. Причём он движется сначала от тебя вдаль, а потом в сторону. Сочетание отверстий позволило добиться оптической иллюзии.

Основа шедевров – скорлупа обычного яйца: куриного, гусиного, перепелиного и даже страусиного. Вот, к примеру, один из самых ценных экспонатов коллекции. За исходным материалом Александр специально ездил в Украину. Это яйцо страуса эму. Еще одна гордость автора – композиция с философским названием «Пазлы жизни».

Самое твёрдое - это яйцо, конечно же, страуса. У страуса структура яйца подобна керамике. Если постучать – слышно.

Для работы Александр использует тончайшие сверла. Тем не менее, чтобы не ошибиться, художник сперва наносит узор карандашом.

Обычно на изготовление самого простого изделия у мастера уходит пара часов. Что ж, наш корреспондент попробовал. Оказывается это не так просто. Страшно раздавить такое хрупкое яйцо.

Александр Рыжевский, мастер резьбы по яичной скорлупе:

Хрупкость материала, особенно - перепелиного яйца, оно очень тонкое. Нам кажется, что оно страшно тонкое и с ним работать невозможно. Вместе с тем, если поработать над ним и спокойно к этому относиться, творчески к этому относиться, это может рассматриваться как строительный материал.

Технологию может освоить каждый, убежден Александр. Главное – спокойствие и усидчивость. Ведь одно неловкое движение - и скорлупа треснет. В планах художника – открыть персональную выставку.

Для телеканала СТВ Александр сделал небольшой сюрприз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.



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Читать подробнее на сайте СТВ: сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Читать подробнее на сайте СТВ: /gosudarstvennye-i-chastnye-notariusy-belarusi-obreli-edinyy-status сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.Читать подробнее на сайте СТВ: /gosudarstvennye-i-chastnye-notariusy-belarusi-obreli-edinyy-status

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