Новости Беларуси. Выставка янтарных икон открылась в храме святителя Луки в Гродно. В экспозиции более 40 произведений искусства. Среди них – иконы Спасителя и Богородицы, Троицы, Ефросиньи Полоцкой, Иоанна Богослова. Все это – работы гродненских мастеров, семьи Бижако. Супруги увлекаются янтарной Иконописью много лет. За годы творчества изготовили уже около 500 работ. Многие из них находятся в храмах Беларуси, России, а также в Америке, на Святой горе Афон в Греции и в Сингапуре. В Гродно иконы будут выставлены до православного Крещения. После этого их развезут по храмам, для которых они были изготовлены, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Люцина Сасимович, посетительница выставки:

Очень красиво, очень даже необычно, но чувствуется такая духовность, такое ощущения, что пришел действительно в храм и эти иконы вдохновляют, становится светлее на душе.

Супруги Вероника и Сергей Бижако создают иконы из солнечного камня уже больше десяти лет. А начинали - с пейзажей и натюрмортов. К духовной же тематике обратились совершенно случайно. Знакомые предложили украсить благородным камнем лики святых. Сначала это было на любительском уровне, со временем получили благословение.

Вероника Бижако, мастер:

Сначала ищем изображение. Обязательно чтобы оно было каноническое, потому что мы работаем с храмами, с церквями и для верующих это очень важно. Чтобы икона была, стараемся, канонического византийского письма, или старорусского письма. Очень нравятся иконы Рублёва.

На создание одной иконы у семейной пары уходит от пары дней до нескольких месяцев. Основные инструменты - кисточки и клей. У супругов чёткое разделение труда. Если Вероника отвечает за художественное оформление работ, то подготовка и огранка камней - исключительно забота Сергея. Янтарь привозит из Калининграда, шлифует его и, если необходимо, дробит до размера песчинки.

Сергей Бижако, мастер:

Идёт процесс дробления на много фракций, где-то порядка до 10 фракций дробление. От 0,7 миллиметра до 5-ти. Затем процесс покраски янтаря, каждая фракция дробится и красится термическим методом. Чем дольше ты его греешь, тем больше он темнеет.

В итоге исходный материал получается более 40 оттенков. В некоторых работах супруги используют натуральный жемчуг и гагат, так называемый чёрный янтарь. За десять лет Вероника и Сергей создали несколько тысяч произведений, лучшие из которых решили выставить на всеобщее обозрение.

Вероника Бижако, мастер:

На этой иконе использовано очень много драгоценного камня жемчуга. Жемчуг мы используем для икон, которые делаются для храмов… Здесь много детальной проработки. Вообще, троица - это символ христианства. Крылья ангелов образуют чашу, в центре которой спаситель… Где-то месяц понадобился. Параллельно делалось что-то, потому что техника не позволяет делать что-то одно, клей должен сохнуть. Но вот именно на неё около месяца потратилось времени.

В Гродненском храме святителя Луки представлены более 40 янтарных икон: Спасителя, Богородицы, Ефросиньи Полоцкой, Николая Чудотворца... Все украшены исключительно солнечным камнем и янтарной крошкой.

Продлится выставка до 19 января — Крещения, затем все иконы развезут по храмам, для которых они и были изготовлены. Один янтарный образ - Святителя Луки - останется в Гродно. Его семейная пара преподнесла в дар одноимённому приходу.