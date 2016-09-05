Скрапбукинг советского времени: анкеты, дневники, песенники

Помните, как вы в юности с нетерпением ожидали возвращения вашей бумажной «Анкеты для друзей» с новыми рисунками, пожеланиями, признаниями? Как волнительно было читать ответы на самые важные вопросы, ради которых они и заводились: «Кого ты любишь?», «Кто твой лучший друг?», «Как ты относишься к хозяйке анкеты?». Это был эдакий бумажный вариант социальной сети.

Часто анкеты сопровождались и разного рода «секретиками», советами, гадалками, чихалками, икалками и прочими расшифровками.

Так же красочно и старательно оформлялся песенник. В этот блокнот переписывали тексты любимых исполнителей, понравившиеся стихи, высказывания и мудрые мысли.

Привычки и увлечения своей юности Юлия Ишмуратова не оставила и по сей день. Только теперь они носят современные названия. Например, блокнот с рисунками и эскизами – скетчбук. А вот оригинально оформленный декорированный фотоальбом называется скрапбук, от английского «scrap» – вырезка.

Если девчоночьи развлечения прошлых времён выглядели так, то скрапбукинг мальчишек представлял собой дембельский альбом. Рукотворная книга содержала биографические подробности службы, фотоматериалы, благодарственные письма и грамоты, адреса сослуживцев. Главной достопримечательностью были кальки между страницами, на которых автор мог запечатлеть вехи армейской жизни в виде рисунков.

Николай перелистывает свой дембельский альбом каждый год на день пограничника. Воспоминания льются рекой, хотя с момента создания авторской книги прошло 40 лет.

В то время ещё не продавали специально предназначенные для скрапбукинга элементы декора. Каждый украшал так, как фантазии хватит.

Загляните в антресоли, шкафы и книжные полки, и, быть может, вы и у себя найдёте ценный источник воспоминаний своей или родительской юности.