Коллекция из 30 кимоно: Ирина Лампе о необычном хобби с восточным акцентом

Нет, это не репортаж из страны восходящего солнца – Японии. Мы в самом, что ни на есть белорусском парке. Ирина часто прогуливается по зеленым оазисам столицы, демонстрируя прохожим свои излюбленные экзотические наряды – японские кимоно.

С японской культурой Ирина познакомилась ещё в детстве. А надев в первый раз национальный костюм жителей восточной Азии, поняла – это станет страстью всей жизни. В Японии кимоно передается из поколения в поколение. Особо раритетные – хранятся в качестве семейной реликвии и надеваются лишь по большим праздникам. Есть и достаточно демократичные варианты. А всего существует около 10 видов кимоно.

Ирина подчеркивает, чтобы научиться подбирать японский костюм и не выглядеть при этом смешно, следует, как минимум, изучить местную культуру, флору, фауну, сезонность, а также особенности национального характера.

Изюминку образу японской красавицы придает «оби» – специальный пояс шириной 30 см! Для удобства он складывается пополам . Тандем оби составляет «обияги» – шарф, который при завязывании скрывает верхний срез оби. Для того, чтобы пояс держался на девушке, к нему прилагается «обиджими» – декоративный шнур. Он полностью дополняет весь ансамбль.

А вот это летнее кимоно – «юката», оно гораздо легче предыдущего. «Юката» может служить в качестве повседневной одежды, но в дополнении с красивым поясом его можно надеть на светское мероприятие, например, на фестиваль национальной культуры. Пояс на «юката» завязывается иначе, чем на «иромуджи».

К слову, завязывание оби (в общей сложности, как и само кимоно) – это отдельное искусство. Без опыта самостоятельно не справиться! Поэтому девушки, желающие примерить кимоно, часто прибегают к услугам специалиста.

Смотрится элегантно и эффектно, когда из-под рукавов кимоно выглядывает «дзюбан» – еще одна очень важная деталь японского наряда – нижнее кимоно. Это обязательная составляющая образа, как впрочем и следующие аксессуары.

Свои кимоно Ирина хранит в шкафу завернутыми в рисовую бумагу. Перед тем как надеть, обязательно проветривает наряд.

Свое увлечение героиня называет «долгоиграющим», ведь коллекция из 30 кимоно для нее не предел. Для новых экземпляров Ирина отвела особое место в своем гардеробе.