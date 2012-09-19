Шоу мыльных пузырей в эфире СТВ: квадратный мыльный пузырь!

Гость «Студии хорошего настроения» Егор Бордак – организатор шоу мыльных пузырей.

Как вы решили стать организатором шоу мыльных пузырей?

Егор Бордак, организатор шоу мыльных пузырей:

Я побывал на концерте основателя этого жанра, он приезжал в Беларусь с большим концертом. И мне так понравилось, я загорелся, и влюбился в это. Потом были эксперименты со своим раствором….

Какие секреты есть в растворе?

Егор Бордак:

Обыкновенная формула – 300 грамм моющего средства, обычный аптечный глицерин 100 грамм и 500 грамм дистиллированной воды.

Егор, а у вас сразу все получалось или были какие-то курьезы?

Егор Бордак:

Курьезы всегда бывают. Жидкость – такая непредсказуемая вещь, она бывает «работает», бывает – «не работает». Все зависит от помещения, влажности, есть кондиционер или нет. Любой порыв ветра и может ничего не получиться.

По мыльным пузырям вы самоучка или где-то учились?

Егор Бордак:

Честно, я смотрю ролики в интернете. Постоянно придумываются новые элементы: мыльные пузыри с газом или гелием. В этой теме можно расти и расти. Кстати, я могу вам продемонстрировать квадратный мыльный пузырь!

Давайте! (смотрите видео)