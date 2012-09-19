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Шоу мыльных пузырей в эфире СТВ: квадратный мыльный пузырь!

19 сентября 2012 11:48
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Гость «Студии хорошего настроения» Егор Бордак – организатор шоу мыльных пузырей.

Как вы решили стать организатором шоу мыльных пузырей?

Егор Бордак, организатор шоу мыльных пузырей:
Я побывал на концерте основателя этого жанра, он приезжал в Беларусь с большим концертом. И мне так понравилось, я загорелся, и влюбился в это. Потом были эксперименты со своим раствором….

Какие секреты есть в растворе?

Егор Бордак:
Обыкновенная формула – 300 грамм моющего средства, обычный аптечный глицерин 100 грамм и 500 грамм дистиллированной воды.

Егор, а у вас сразу все получалось или были какие-то курьезы?

Егор Бордак:
Курьезы всегда бывают. Жидкость – такая непредсказуемая вещь, она бывает «работает», бывает – «не работает». Все зависит от помещения, влажности, есть кондиционер или нет. Любой порыв ветра и может ничего не получиться.

По мыльным пузырям вы самоучка или где-то учились?

Егор Бордак:
Честно, я смотрю ролики в интернете. Постоянно придумываются новые элементы: мыльные пузыри с газом или гелием. В этой теме можно расти и расти. Кстати, я могу вам продемонстрировать квадратный мыльный пузырь!

Давайте! (смотрите видео)

# Фотофакт # Хобби # Шоу мыльных пузырей

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