Бегония - неприхотливое растение, цветущее до заморозков

Если вы тонкий ценитель прекрасного, то бегония — ваше растение. Ведь она будет радовать вас своим пышным и роскошным цветением практически круглый год!

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

У меня в руках бегония «всегда цветущая» (Begonia semperflorens). Цветет она с ранней весны и до поздней осени.

Существует около 900 видов бегоний и каждый из них по-своему уникален. Самые низкорослые представители не превышают и 10 сантиметров в высоту, а гиганты порой достигают трех метров. Различны бегонии и в окраске — от белой до ярко-алой.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Здесь вы видим вариацию: бордовый лепесток, красные цветы и желтые тычинки. Такой цветок нарядно смотрится на клумбе, позволяет компоновать с другими растениями и получать интересные композиции.

Бегония — одно из самых популярных декоративно-цветущих растений. Ее используют в озеленении садовых участков, жилых помещений, создании композиций. Прекрасно смотрятся бегонии в подвесных корзинах и кашпо. Кроме того, эти яркие и нежные растения поглощают ядовитые вещества. Поэтому их хорошо выращивать в загрязненных местах, которые срочно требуют очистки.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Бегонии в культуре неприхотливы, они практически не поражаются вредителями, болезнями, не требуют излишнего ухода, достаточно наблюдать, чтобы почва не пересыхала.

Осень для бегоний — любимая пора. Яркие листья еще больше подчеркивают их красоту, сохранить которую можно вплоть до первых заморозков, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения».