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Бархатцы – приправа со средиземноморским колоритом и отличное растение-фитонцид

06 сентября 2012 09:29
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Желтые и оранжевые тагетесы известны всем цветоводам и дачникам. Правда, больше под другим названием — бархатцы.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Бархатцы хороши тем, что они имеют очень разнообразную окраску и форму цветка, а также отличаются большим диапазоном по высоте.

Название тагетесов произошло от имени внука Юпитера — Тагеса, который славился своей красотой и умением предсказывать будущее. Неспроста бархатцам также приписывают магические свойства. Их используют в религиозных ритуалах и в качестве лекарственных средств. К примеру, листья употребляют при лихорадке и худосочии. Но самая важная заслуга бархатцев в другом.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Издревле бархатцы использовали как фитонциды. Они благотворно влияют на растения, которые растут вокруг, а их резкий запах отпугивает в почве таких вредителей как нематоды.

Ольга Дуброва, научный сотрудник Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Особенно отличается запахом тагетес мексиканский. В средиземноморских странах его используют как пряность. Это отличная добавка к мясу и рыбным блюдам.

Вырастить бархатцы способен даже ребенок. Главное помнить, что тагетесы теплолюбивы и любят солнечный свет, сообщили в программе «Утро. Студия хорошего настроения» на СТВ.

# Растения и цветы # Видеофакт # Хобби

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