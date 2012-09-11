Прямой эфир

Французское изобретение «Flyboard» позволяет плавать и летать одновременно. Уже и в Беларуси!

11 сентября 2012 07:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Французский разработчик Фрэнки Запата усовершенствовал обычный водометный мотоцикл и превратил его в летательный ранец. Благодаря этой технической новинке, человек может подняться в воздух на четырех струях воды. Несущие струи, находящиеся под ногами, поднимают ввысь, а управляющие струи, рядом с руками, позволяют менять траекторию движения. Сам ранец подключается к 9-метровому толстому шлангу и к водометному двигателю мотоцикла. За счет этого человек может не только парить на 9-метровой высоте, но и стремительно проноситься под водой. 

Кстати, один из акваклубов в Беларуси уже предлагает прокатиться на этом необычном устройстве.

# Изобретения # Видеофакт # Хобби

Другие новости рубрики

Все новости
06 сентября 2012 09:29

Бархатцы – приправа со средиземноморским колоритом и отличное растение-фитонцид

04 сентября 2012 12:48

3D-граффити впервые в истории появились в Беларуси

04 сентября 2012 12:42

Рисунки шариковой ручкой португальского мастера не отличить от фото!