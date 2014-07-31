Проведи вечер в ресторане-караоке, почувствуй себя «звездой»!

Японский барабанщик Дайсуке Иноуэ более полувека назад придумал развлечение для посетителей ресторана, в котором выступала его группа. Во время музыкальных перерывов он оставлял слушателям листочки с текстами своих песен и включал собственный самодельный музыкальный аппарат. Зрители могли и поупражняться в вокале, и выучить наизусть репертуар группы. Прошло уже более 50-ти лет, а караоке стало настолько популярно, что такие музыкальные заведения теперь есть во всем мире.

Первые системы караоке выглядели как телевизор с бегущей строкой и музыкой. С годами оборудование модернизировалось. И сегодня его уже можно установить даже у себя дома. Сложные акустические комплексы с плазменными экранами и лазерными проекторами. Вот тебе и маленькая концертная площадка!

Помимо эстетического удовольствия от самого пения, люди получают дозу адреналина и от соревновательного момента. Исходя из нескольких параметров, компьютер оценивает исполнителя по 100-бальной системе. Поэтому караоке сегодня – массовое развлечение. Можно исполнять песни вдвоем, вчетвером и даже целой компанией!

Ольга Полякова, администратор ресторана-караоке:

Часто случается, что люди даже не знают, что они умеют петь и открывают в себе такой талант. У нас часто устраивают детские праздники и есть также каталог детских песен. Дети тоже хорошо поют и прекрасно заводят публику.

Шир поет в караоке больше шести лет и настолько преуспел в своём вокальном мастерстве, что теперь сам считается почётным членом жюри белорусских караоке-фестивалей.

Шир, певец:

На самом деле это сложно. Я даже не ожидал, что среди любителей петь песни такое огромное количество талантливых люде. Ребята не претендуют на эстрадное пение, они просто любят петь. В обычной жизни они занимаются своей работой, некоторые - бизнесом. Но очень приятно, что в Беларуси очень много талантливых людей.

Первую минуту славы Оля Никитина испытала в три года – родители уговорили ее спеть для

Ольга Никитина:

Поставили меня на стол, как это всегда бывает, и тут я просто стала петь. Все, конечно, пооткрывали рты, потому что ребенок в три года и с английским произношением, и такие слова исполняла… После этого началась моя сольная карьера.

С тех пор Ольга не расстается с микрофоном. Годы учебы в музыкальной школе, а теперь еще и в Институте культуры. Ольга мечтает о большой сцене. А смелость и уверенность в себе она получила именно благодаря выступлениям в караоке-барах.

Еще одна любительница караоке – Елена Пищикова считает, что именно на такой сцене можно проверить свои артистические способности и потренироваться перед настоящими выступлениями.

Елена Пищикова, певица:

Караоке - отличная возможность исполнить свои маленькие детские мечты и фантазии, почувствовать себя настоящей «звездой», прекрасная возможность отдохнуть, зарядиться положительными эмоциями от публики и взамен подарить ей свое творчество!