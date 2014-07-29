Детский хирург Вячеслав Игнатенко создает уникальные картины и снимается в кино

В студии программы «УТРО» на СТВ - человек, не представляющий жизни без двух составляющих: творчества и детей. Поговорим сегодня с хирургом Детского хирургического центра - Вячеславом Игнатенко.

Это так неожиданно: хирург и занимается творчеством! Вы работаете в центре с детьми. Чем конкретно занимаетесь?

Вячеслав Игнатенко, врач-хирург, художник:

Я занимаюсь хирургией. В самом большом смысле. Это экстренная хирургия, плановая. У нас лежат детки с различными хирургическими заболеваниями. И мы их спасаем!

Вячеслав, Вы очень разносторонняя личность: создаете работы, снимаетесь в кино… Неужели такая серьезная профессия наложила такой отпечаток? Это действительно тяжело и физически и морально. И то, что вы создаете - это какая-то «оттдушина»?

Вячеслав Игнатенко:

Это две вещи, которые идут параллельно. Наверное, еще со школы я начал увлекаться подобным творчеством, и когда поступил в медицинский университет, это начало развиваться. Когда начал работать, еще больше стал развивать. И, конечно же, в развитие моего творчества мои друзья внесли огромный вклад. Они меня постоянно поддерживали. Когда у меня были периоды творческого уныния, они мне говорили: «Не останавливайся! Давай, продолжай! Продолжай!». И я не остановился.

А не было ли такого периода, когда нужно было решать: творчеством буду заниматься, или буду оперировать?

Вячеслав Игнатенко:

Я такой человек, что предпочитаю заниматься и творчеством, и хирургией. Так гораздо проще и легче, как мне кажется. Заниматься исключительно хирургией… Конечно, хорошо полностью отдавать себя своей профессии. Но ты приходишь домой и у тебя есть возможность «излить душу» и выплеснуть это в полотна.

Привлекла картина, где изображены мать и дитя…

Вячеслав Игнатенко:

Да, именно так: «Мать и дитя»! На холст, либо на стекло наносится контурная краска в хаотичном порядке. Можно с закрытыми глазами, можно с открытыми. И затем в этих линиях я ищу какие-то образы, которые затем закрашиваю витражной краской. В данной технике используется витражная краска и контур в данном случае по ткани.

Детки очень любят проводить время за рисованием. Вы им помогаете в этом плане? Например, заходите в палату и рисуете вместе.

Вячеслав Игнатенко:

Да, конечно, иногда мы рисуем. Иногда они рисуют у меня в блокноте. У меня даже на работе есть блокнотик, где есть детские рисунки.

Медики - это такие специфические люди. У них юмор специфический. Отношение к жизни также… А тут такое творчество, оно такое искреннее…

Вячеслав Игнатенко:

Бывает по-разному. У каждого человека бывает и доля цинизма, и сплошной позитив.

Как можно быть с детьми циничным?! Это же, наверное, все открыто, нужно их как-то приручить, дать понять, что им нечего бояться, сделать так, чтобы они доверяли…

Вячеслав Игнатенко:

С детьми нужно только так работать: искренне, с открытой душой. Для того, чтобы ребенок к тебе потянулся и раскрылся. Если это произошло, то вы наладили контакт.

Поделитесь нюансами: как найти подход и как сделать, чтобы ребенок не плакал, чтобы он тебя слушал? Надо мягко «посюсюкать», либо строго?

Вячеслав Игнатенко:

У меня это получилось не сразу. Иногда я робел от того, что дети плачут и творят такую истерику. Но со временем, с опытом я начал замечать определенные нюансы, с которыми я начал подходить к детям. К кому-то нужно подойти построже. К кому-то - наоборот: «Ой, ты мой хороший, иди сюда! Хочешь, пойдем мультик посмотрим!». В такой игровой форме всегда находишь подход к ребенку.

Играя разные роли, наверное, именно поэтому Вы решили сниматься в кино?

Вячеслав Игнатенко:

Это свалилось на меня «как снег на голову»! Знакомые предложили мне сыграть роль в фильме. Роль немецкого солдата.

Может у Вас есть еще какое-то хобби удивительное. Может быть, Вы любите путешествовать?

Вячеслав Игнатенко:

Мне кажется, что путешествовать любит любой человек! Путешествию я уделяю особое внимание. Это то, что остается в памяти. Представляете: мы прожили жизнь, и что мы будем помнить? Только наши путешествия и яркие моменты жизни!

Есть ли планы на проведение персональной выставки?

Вячеслав Игнатенко:

Выставка пока что только планируется. Все желающие могут прийти и полюбоваться. Одна из моих картин: «Bline». Это название стиля. Название картины мне подсказал хороший друг - художник Илья Дударев. Это сочетание двух слов: «blind» - «рисование вслепую» и «line» - «линия». Буквально: «рисовать линии вслепую».

Есть ли художественные навыки, может быть художественная школа? Неужели это все от природы?

Вячеслав Игнатенко:

Я не учился в художественной школе. Хорошо рисую с детства. Это просто мне дано! Я не считаю, что у меня есть какой-то замечательный навык рисования. Мне кажется, что это творчество доступно каждому!